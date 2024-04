La solution CGI Hotscan360 parmi les meilleures au monde pour aider les entreprises à contrer le crime financier en toute conformité





La firme-conseil Celent souligne le savoir-faire et les capacités de CGI en matière d'IA

MONTRÉAL, le 16 avril 2024 /CNW/ - CGI (TSX : GIB.A) (NYSE : GIB), l'une des plus importantes entreprises de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde, a annoncé que la solution d'affaires CGI Hotscan360 domine le marché selon la grande firme de recherche et de services de conseil Celent, dans son tout dernier rapport Financial Crime Compliance Technology: Watchlist Screening Edition. Celent a placé CGI Hotscan360, une solution tout-en-un d'entreprise pour lutter contre le crime financier, dans la catégorie en tête de classement « Luminary » de son nouveau tableau de capacités technologiques, reconnaissant l'étendue des fonctionnalités et la technologie de pointe de la solution.

« Les paiements électroniques sont de plus en plus rapides et fréquents, et notre capacité d'aider nos clients à protéger leur organisation des crimes financiers est l'un des éléments clés de notre stratégie de services bancaires adaptés, a expliqué Andy Schmidt, vice-président et responsable mondial des services bancaires chez CGI. En combinant l'extensibilité, la granularité et l'intelligence artificielle, CGI Hotscan360 permet aux clients de lire des formats de messages structurés ou non, très rapidement et avec très peu de faux positifs. »

Selon Martin Zelenka, vice-président, Propriété intellectuelle de Hotscan360 chez CGI : « Figurer dans la catégorie "Luminary" est une confirmation éloquente de notre engagement envers la réussite de nos clients par le développement de solutions sûres qui dominent le marché. La sophistication accrue du crime financier, une meilleure compréhension du blanchiment d'argent de la part des organismes de réglementation et les préoccupations de sécurité soutenues dans l'ensemble du secteur bancaire stimulent la demande pour des outils avancés de lutte contre le crime financier. Il y a un besoin criant pour des solutions modernes comme CGI Hotscan360, qui propose des capacités intégrées, intelligentes et en temps réel de lutte contre le blanchiment d'argent, de vérification diligente des consommateurs et de détection de la fraude. »

« La révolution des services financiers numériques crée des environnements transactionnels de plus en plus complexes, rapides et à grande échelle, a indiqué Neil Katkov, directeur pour la pratique Risque de Celent. Les institutions financières doivent donc composer avec des exigences réglementaires plus sévères pour les processus de vérification, ce qui les incite à adopter des technologies nouvelles ou mises à jour pour augmenter leurs capacités de vérification. »

Le rapport Celent souligne l'expertise sectorielle de CGI en matière de filtrage de listes de surveillance ainsi que sa capacité à exécuter des modèles d'intelligence artificielle, supervisés ou non, fournis par le client. Celent mentionne également la configurabilité conviviale, la fiabilité et la vitesse de CGI HotScan360.

