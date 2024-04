La 8e Bourse Antidote en traitement automatique de la langue attribuée à Megh Vipul Thakkar





MONTRÉAL, le 16 avril 2024 /CNW/ - Druide informatique est heureuse d'annoncer que la 8e Bourse Antidote en traitement automatique de la langue (TAL) est attribuée à Megh Vipul Thakkar, étudiant à la maitrise sous la direction du professeur Sarath Chandar, de Polytechnique Montréal et de l'Institut québécois d'intelligence artificielle Mila. D'un montant de 20 000 $, la Bourse Antidote en TAL est attribuée dans le cadre du Fonds Druide pour la recherche en analyse de texte, créé par un don de Druide informatique à l'Université de Montréal.

Les travaux de monsieur Thakkar portent sur la mise au point de grands modèles de langue (GML ou LLM), en particulier dans un cadre multiagent, afin de créer des assistants plus fidèles, bienveillants et impartiaux. Il s'astreint à employer des méthodes d'entrainement économes en ressources afin que ses recherches soient accessibles au plus grand nombre. Avant sa maitrise, il a été résident chez Google Research en Inde et assistant de recherche au NTU-Alibaba Joint Research Laboratory à Singapour.

La Bourse Antidote en TAL est attribuée annuellement à un étudiant ou une étudiante du Département d'informatique et de recherche opérationnelle (DIRO) de l'Université de Montréal dont les travaux sont liés au Mila. Elle émane du Fonds Druide pour la recherche en analyse de texte doté d'un million de dollars et constitué à l'occasion des vingt ans du logiciel Antidote et des cinquante ans du DIRO.

Lancé en 1996, Antidote constituait déjà une remarquable application de l'intelligence artificielle. Son correcteur, ses dictionnaires et ses guides ont depuis bénéficié de plus de vingt-cinq ans d'évolution technologique et linguistique. Antidote est utilisé par des millions de personnes, en français et en anglais, et Druide en poursuit méthodiquement le développement. Druide a d'ailleurs publié récemment un premier moteur de reformulation générative basé sur un grand modèle de langue, offert dans Antidote Web.

Druide informatique est une société spécialisée en intelligence artificielle linguistique depuis 1993. Elle produit et commercialise Antidote, le plus grand logiciel d'aide à la rédaction du français et de l'anglais, ainsi que Tap'Touche, le célèbre logiciel d'apprentissage de la frappe au clavier. En plus de ces applications, son équipe commerciale distribue les livres des Éditions Druide, une filiale dont la mission est de publier de la littérature et des ouvrages de référence.

16 avril 2024 à 06:00

