JOURNÉE MONDIALE DE LA VOIX : Explorance encourage les gens du monde entier à s'exprimer sur les défis auxquels ils sont confrontés dans l'enseignement supérieur ou sur le lieu de travail





Dans le cadre de la Journée mondiale de la Voix, le 16 avril, Explorance, fournisseur de solutions d'analyse de feedback de nouvelle génération, lance une nouvelle initiative visant à permettre à tous d'oser utiliser leur voix pour faire la lumière sur l'importance de créer un espace sûr pour des conversations courageuses dans le milieu de travail et de l'enseignement supérieur.

La Journée mondiale de la voix est une célébration annuelle du phénomène de la voix, à l'échelle mondiale. Cette journée a pour but de souligner l'importance énorme de la voix dans notre vie quotidienne en tant qu'outil de communication. En cette occasion, Explorance souhaite permettre aux étudiants et aux employés du monde entier de partager des pensées et des opinions qu'ils ne sont peut-être pas en mesure d'exprimer en leur posant une seule et importante question : À quels défis êtes-vous confrontés lorsque vous souhaitez faire part de vos ressentis à l'école ou au travail ?

Tous les commentaires seront recueillis de manière anonyme et sécurisée, puis analysés par MLY d'Explorance, la plateforme d'analyse qualitative basée sur l'IA et utilisée par de nombreuses organisations prestigieuses à travers le monde, notamment Harvard Medical School, Microsoft et l'Université de Newcastle. À partir des commentaires recueillis, MLY fournira une analyse des sentiments ainsi que des recommandations spécifiques à un sujet précis. Les résultats seront dévoilés lors d'Explorance World 2024, qui aura lieu du 25 au 28 juin 2024 et permettront de dresser un portrait global des sentiments des étudiants et des employés et ainsi d'ouvrir la porte à des conversations indispensables sur la nécessité de prioriser l'inclusion, l'empathie et le soutien.

Les étudiants et les employés du monde entier sont encouragés à participer au sondage anonyme jusqu'au 30 avril 2024. C'est l'occasion pour chacun de s'assurer que sa voix est entendue et d'avoir un impact sur l'expérience des étudiants et des employés.

Pour en savoir plus sur Explorance, visitez explorance.com.

A PROPOS D'EXPLORANCE

Explorance permet aux organisations de disposer d'analytique de données au service du feedback organisationnel nouvelle génération afin d'accélérer la transition de l'information à l'action, encourageant ainsi la philosophie du « Feedback for the brave » pour stimuler l'objectif, l'impact, et la croissance.

Forte de ses 20 ans d'expertise, Explorance, membre du Forum économique mondial et partenaire de confiance de 35 % des entreprises du Fortune 100 et de 25 % des meilleurs établissements d'enseignement supérieur au monde, a influencé plus de 25 millions de personnes grâce à des solutions primées telles que Blue, Metrics That Matter, et MLY.

Pour plus d'informations, visitez explorance.com ou contactez-nous sur LinkedIn, Facebook et X.

16 avril 2024 à 05:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :