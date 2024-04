Les centres de services appartenant à Textron Aviation reçoivent la recertification de la NATA en tant qu'entreprise d'aviation écologique





L'engagement de Textron Aviation en matière de développement durable a une fois de plus été reconnu, son réseau mondial de centres de service ayant reçu une nouvelle certification en tant qu'entreprise d'aviation écologique de la part de la National Air Transportation Association (NATA). Cette reconnaissance fait partie du programme Sustainability Standard for Aviation Businesses de la NATA, qui encourage la durabilité environnementale au sein de l'industrie.

Les clients de Beechcraft, Cessna et Hawker bénéficient d'une assistance, d'une maintenance et de modifications directes de la part de Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc. (NYSE : TXT), par le biais de son réseau mondial de centres de service et de pièces détachées, d'unités de service mobiles et de l'assistance 1CALL AOG 24 h/24, 7 j/7.

Quatre des 20 centres de service appartenant à Textron Aviation, à savoir Singapour, Paris, Zurich et Indianapolis, ont renouvelé leur certification de niveau 1 en dépassant les exigences de certification de la NATA et en mettant en oeuvre des pratiques durables supplémentaires.

Ces pratiques incluent l'élimination progressive des articles en plastique à usage unique, l'installation d'un éclairage à détecteur de mouvement et la mise en place d'appareils de cuisine et de plomberie à faible consommation d'énergie. Ces sites ont également élaboré des politiques visant à réduire la marche au ralenti des équipements d'assistance au sol. Pour la première fois cette année, le centre de services de Valencia a obtenu le statut de niveau 2.

« Nous continuons à investir dans nos processus et nos installations afin d'encourager des solutions durables dans le monde entier, car nous comprenons l'importance de stimuler la croissance économique tout en préservant nos ressources naturelles », déclare Brian Rohloff, vice-président principal chargé de l'assistance à la clientèle.

Pour obtenir la certification de base, tous les établissements doivent établir un bilan carbone de référence et s'efforcer de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ils doivent également proposer des programmes de recyclage, mettre en place des systèmes sans papier, installer des éclairages LED et réduire l'utilisation de bouteilles d'eau en plastique. L'entreprise soutient activement le développement de solutions de propulsion durables, telles que l'hydrogène électrique et l'hybride électrique, et reste activement engagée dans des initiatives de développement durable au sein de l'industrie aéronautique.

Le développement durable chez Textron Aviation

Textron Aviation s'engage en faveur de la durabilité environnementale et de la conservation des ressources naturelles et soutient l'engagement de l'aviation d'affaires sur le changement climatique. Conformément à la vision globale de Textron Inc., Textron Aviation a défini des objectifs à l'échelle de l'entreprise, sur un horizon de cinq ans, afin d'ouvrir la voie à un avenir plus écologique. D'ici à 2025, l'entreprise vise à réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, tout en s'efforçant de réduire de 10 % sa consommation d'énergie, d'eau et de déchets.

Textron Aviation a également exploité la puissance de l'énergie éolienne renouvelable pour répondre à la quasi-totalité de ses besoins en électricité au Kansas. Ce mélange de durabilité et d'innovation témoigne de l'engagement de l'entreprise en faveur de la gestion de l'environnement.

Des investissements importants dans les produits et les installations de Textron Aviation encouragent la durabilité dans ses conceptions et ses opérations. Le Beechcraft Denali et le Cessna Citation Ascend incarnent la volonté de l'entreprise de réduire les émissions et d'améliorer l'efficacité de ses projets aéronautiques. Les clients ont la possibilité de prendre livraison de leur aéronef en utilisant des carburants durables pour l'aviation (SAF) et peuvent ravitailler leur avion avec cette alternative respectueuse de l'environnement au centre de service de la société à Wichita, au Kansas.

À propos des services de Textron Aviation

Textron Aviation, par le biais de ses marques Beechcraft et Cessna, est réputé pour son réseau de service mondial inégalé, dédié au soutien du cycle de vie complet. En plus de sa vaste empreinte interne, les clients d'avions à réaction et à turbopropulseurs de Textron Aviation ont accès à un réseau mondial de plus de 300 centres de service agréés. Textron Aviation propose également un programme d'assistance mobile comprenant plus de 40 unités de service mobiles, trois avions d'assistance dédiés, ainsi que des techniciens de service et une assistance sur site. Pour plus d'informations sur les programmes de service de Textron Aviation, rendez-vous sur http://txtav.com/en/service.

À propos de Textron Aviation

Nous sommes la source d'inspiration de l'expérience en vol. Depuis plus de 95 ans, Textron Aviation permet à ses talentueuses équipes, via les marques Beechcraft, Cessna et Hawker, de concevoir et de fournir la meilleure expérience aéronautique pour ses clients. Avec une gamme exhaustive de solutions (avions d'affaires, turbopropulseurs, pistons haute performance) et de produits destinés aux missions spéciales, aux formateurs militaires et au secteur de la défense, Textron Aviation possède le portefeuille aéronautique le plus polyvalent et le plus complet au monde, et plus de la moitié de tous les avions d'aviation générale dans le monde ont été produits par sa main-d'oeuvre. Des clients dans plus de 170 pays comptent sur notre performance, notre fiabilité et notre polyvalence légendaires, ainsi que sur notre réseau éprouvé de service client à l'échelle mondiale, pour une expérience de vol abordable et flexible.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une entreprise multisectorielle qui s'appuie sur son réseau mondial d'entreprises dans les domaines de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie et de la finance pour proposer à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connu dans le monde entier pour ses marques de premier plan telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems et TRU Simulation + Training. Pour plus d'informations, rendez-vous sur: www.textron.com

