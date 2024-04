"Le risque de ne rien faire" : 95% des responsables informatiques s'inquiètent du retard pris dans la modernisation des mainframes - selon une enquête de l'ISG





95 % des responsables informatiques de tous les secteurs d'activité ont exprimé leurs inquiétudes quant aux conséquences de la non-modernisation des applications et des données fonctionnant sur des systèmes mainframe. Les experts prévoient que l'agilité de l'entreprise, l'expérience client et la compatibilité technologique souffriront d'un retard de modernisation de plus en plus important. Telles sont les conclusions d'une étude approfondie commissionnée par LzLabs et menée par l'Information Services Group (ISG), première société mondiale de recherche et de conseil en matière de technologie. ISG a interrogé 164 responsables informatiques chargés des opérations sur mainframe.

"En cette ère de dynamisme technologique, la modernisation n'est pas seulement avantageuse mais obligatoire", affirme Thilo Rockmann, PDG de LzLabs. Comme le souligne l'étude, le "risque et le coût de l'inaction" ne sont pas une option.

Une infrastructure informatique tournée vers l'avenir

Les experts préconisent un cadrage stratégique exemplaire et une sélection judicieuse des fournisseurs pour fixer des objectifs efficaces et jeter des bases solides pour la modernisation des ordinateurs centraux. "En fournissant l'expertise, les outils et les partenariats nécessaires, LzLabs permet à ses clients d'adopter une infrastructure informatique tournée vers l'avenir", déclare Thilo Rockmann.

L'ancienneté du code des applications

Selon l'étude, le principal risque n'est pas l'âge du matériel, mais plutôt l'ancienneté du code des applications et des langages technologiques traditionnels tels que le COBOL et l'Assembleur.

Potentiel de l'intelligence artificielle générative et des algorithmes d'IA

L'étude souligne également le potentiel florissant de l'intelligence artificielle générative et des algorithmes d'IA modernes, qui nécessitent un accès rapide aux données transactionnelles. La majorité des personnes interrogées s'accordent à dire que l'adoption des technologies cloud-natives fait partie intégrante de l'essor des opérations informatiques.

Défis et opportunités

L'étude révèle également les défis de la modernisation, notamment la difficulté de ces projets de migration et la rareté des talents spécialisés. Les questions de culture d'entreprise et de conformité réglementaire constituent également de sérieux obstacles. Seules 46 % des initiatives de modernisation menées jusqu'à présent ont eu des résultats "très positifs" ou "positifs".

L'approche incrémentale et systématique de la modernisation est la stratégie de choix pour l'avenir, avec 56% des personnes interrogées optant pour la méthode de rehosting - la transition des applications vers le cloud sans modification.

LzLabs est prêt à soutenir les recommandations issues de l'étude de l'ISG et à équiper les entreprises de solutions de pointe pour faire face aux défis de modernisation. Aider ses clients à définir leurs aspirations, à augmenter leurs capacités et à avancer avec confiance vers une architecture informatique innovante est au coeur de l'éthique de LzLabs.

communiqué de presse: https://www.lzlabs.com/resources/enquete-2024-isg-pr-fr/

