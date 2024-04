Dataocean AI dévoile sa NOUVELLE marque, son NOUVEAU site et son NOUVEAU corpus multilingue pour les modèles fondamentaux de langage à l'ICASSP 2024





Dataocean AI, un fournisseur mondial de services de données, a le plaisir d'annoncer le lancement de sa NOUVELLE marque, de son NOUVEAU site et de son NOUVEAU corpus multilingue pour les modèles fondamentaux de langage à l'ICASSP 2024.

Dataocean AI a annoncé la mise à niveau de son image de marque à l'ICASSP. Caractérisée par un design dynamique de gradients, la nouvelle marque symbolise l'engagement inébranlable de l'entreprise en faveur de l'excellence et de l'innovation dans l'industrie des données optimisées par l'IA. Avec près de 20 ans d'expérience dans l'industrie des données d'IA, Dataocean AI continuera d'innover, de révolutionner le secteur grâce aux technologies et de fournir des produits et services de données rentables à plus de 900 entreprises et instituts de recherche à travers le monde.

En parallèle, Dataocean AI lance son nouveau site. En tant qu'élément focal, le modèle d'e-commerce pour les ensembles de données d'achat rend le site plus accessible et plus intuitif pour les clients et partenaires.

En plus du lancement d'une nouvelle marque et d'un nouveau site web, Dataocean AI dévoile également un NOUVEAU corpus multilingue pour les modèles fondamentaux de langage. Cet ensemble de données originales de haute qualité peut être utilisé dans la recherche des modèles fondamentaux de langage, établissant ainsi une nouvelle référence en matière de qualité et de fiabilité dans le domaine. Le corpus couvre plus de 100 langues et s'applique à plus de 20 sujets, assurant une précision supérieure à 98 %, ce qui en fait une ressource inestimable pour un large éventail de recherches sur les modèles fondamentaux de langage.

« Nous sommes ravis d'entamer ce nouveau chapitre de l'histoire de Dataocean AI », déclare Ke LI, COO, Dataocean AI. « Nous continuerons à créer des produits et des services qui répondent aux besoins de nos clients en matière de données. »

Pour de plus amples renseignements à propos des solutions Dataocean AI, veuillez visiter www.dataoceanai.com

À propos de Dataocean AI

Dataocean AI est un chef de file mondial des solutions de données de formation. La société s'engage à fournir aux clients des ensembles de données fiables, des services d'exception pour la gestion des données et des solutions d'IA reconnaissables. Forte de plusieurs années d'expertise et d'une solide base de confiance, l'entreprise se consacre à faire progresser l'industrie des données et à aider les clients à atteindre leurs objectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

16 avril 2024 à 01:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :