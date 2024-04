GridBeyond conclut un tour de table de 52 millions d'euros pour poursuivre l'évolution de sa plateforme et investir dans des marchés nouveaux et actuels





GridBeyond, premier fournisseur de plateformes d'énergie intelligente et de réseaux intelligents pour la gestion des ressources énergétiques distribuées, a clôturé son tour de financement de série C de 52 millions d'euros. Ce tour de table a été mené par le fonds pour la transition énergétique d'Alantra, Klima.

Le tour de table de la série C comprend également de nouveaux investisseurs Energy Impact Partners, Mirova, ABB, Constellation et Yokogawa Electric Corporation ainsi qu'un investissement de l'investisseur actuel, Act Venture Capital.

Depuis sa fondation en 2010, GridBeyond développe sa plateforme d'intelligence artificielle pour permettre aux entreprises d'exploiter tout le potentiel de leurs actifs énergétiques, garantissant ainsi la durabilité, la résilience et l'accessibilité de l'énergie alors que le monde avance vers un avenir sans carbone.

La technologie de GridBeyond libère la puissance latente de chaque actif connecté, y compris la génération d'énergies renouvelables à grande échelle, le stockage de batteries et la charge de la demande énergétique. Cela comble le fossé entre les ressources énergétiques distribuées et les exigences du réseau électrique, permettant aux parties prenantes de la chaîne de valeur énergétique, des producteurs et opérateurs de réseau aux utilisateurs finaux, d'optimiser l'utilisation de l'énergie pour le prix et l'empreinte carbone.

Le financement sera utilisé pour faire évoluer davantage la technologie de GridBeyond et faire montre de son leadership dans les centrales électriques virtuelles en bordure de réseau (VPP) dans le monde entier. Il permettra à GridBeyond de renforcer sa capacité à optimiser des actifs tels que la réponse à la demande, le stockage et les énergies renouvelables, et de soutenir les opérateurs de réseau et les services publics locaux pour maximiser l'utilisation des actifs flexibles et des technologies à faible émission de carbone qui s'intègrent rapidement dans le système grâce à l'électrification du chauffage et des transports.

Enfin, il facilitera la croissance de GridBeyond sur de nouveaux marchés internationaux au fur et à mesure que les environnements réglementaires et les niveaux de pénétration des énergies renouvelables progressent. Il facilitera également l'expansion de son activité aux États-Unis et soutiendra la fourniture de ses offres de stockage, de véhicules électriques (V2G) et de réponse à la demande dans les États-Unis et d'autres marchés déréglementés avec des niveaux élevés de pénétration des énergies renouvelables, ce qui est déjà bien engagé. Cette croissance est motivée par le besoin croissant de flexibilité pour atteindre l'objectif d'un avenir sans carbone que l'entreprise s'efforce de réaliser.

Michael Phelan, PDG et cofondateur de GridBeyond, a affirmé :

« Nous sommes ravis de finaliser cette transaction. Ce financement, associé au soutien de nos nouveaux partenaires, nous permettra d'élargir notre offre de produits et de renforcer notre position de leader dans ce domaine. »

« Le nouveau cycle de financement permet à GridBeyond d'accroître la portée de notre plateforme énergétique intelligente et d'offrir des fonctions d'intelligence artificielle et d'automatisation avancées aux marchés des réseaux intelligents et de l'énergie du monde entier. Cela soutient notre ambition de faire progresser la transition des réseaux énergétiques mondiaux vers la numérisation, la décarbonation et la décentralisation. Tout en améliorant les avantages commerciaux et opérationnels pour les acteurs du marché grâce à une automatisation rapide et à l'optimisation de la demande flexible, du stockage et de la production distribuée. »

En 2023, GridBeyond a élargi son équipe à tous les marchés déréglementés des États-Unis, a acquis Veritone Business Energy, a lancé une série de nouveaux produits et a doublé la taille de son équipe au niveau mondial. En outre, au cours des trois dernières années, l'entreprise a augmenté ses revenus annuels en moyenne de 70 % par an et prévoit une croissance similaire en 2024.

Bastien Gambini, directeur associé de Klima, a ajouté : « GridBeyond s'est imposé comme un leader des VPP dans différents pays, permettant aux acteurs de toute la chaîne de valeur d'optimiser l'énergie. Nous sommes ravis de soutenir l'expansion de l'entreprise et ses services additionnels visant à guider les clients sur la voie de l'objectif zéro carbone. »

Marathon Capital, LLC, une banque d'investissement indépendante spécialisée dans l'économie propre, a agi en tant que conseiller financier de GridBeyond, avec Byrne Wallace en tant que conseil juridique de l'entreprise et Mason Hayes & Curran (MHC) en tant que conseiller juridique principal de l'investisseur principal.

À propos de GridBeyond

GridBeyond est une entreprise d'énergie intelligente dirigée par Michael Phelan et Richard O'Loughlin. En tirant parti de l'IA, nous innovons et collaborons avec nos clients pour créer une valeur optimale à partir de la production, de la demande et du stockage d'énergie afin de créer un avenir sans carbone. En comblant le fossé entre les ressources énergétiques distribuées et les marchés de l'électricité, la technologie de GridBeyond signifie que chaque actif connecté ? qu'il s'agisse de production d'énergie renouvelable à l'échelle de l'entreprise, de stockage de batteries ou de charge de demande d'énergie ? peut être utilisé pour tirer le maximum des opportunités et améliorer le réseau. En répartissant intelligemment la flexibilité sur le bon marché, au bon moment, les propriétaires d'actifs et les consommateurs d'énergie dégageront de nouveaux revenus et économies, de la résilience et de la gestion de la volatilité des prix, tout en soutenant la transition vers un avenir Net Zero.

Pour de plus amples informations, visitez www.gridbeyond.com.

À propos d'Alantra et de Klima, le fonds pour la transition énergétique

Alantra est une société indépendante de services financiers de taille moyenne qui propose des services de banque d'investissement, de gestion d'actifs et de capital privé. Dans le domaine de la gestion alternative, Alantra offre à ses clients un accès unique à un large éventail de stratégies d'investissement dans cinq catégories de gestion d'actifs extrêmement spécialisées (capital-investissement, fonds actifs, dette privée, énergie et capital-risque). Au 31 décembre 2023, les actifs sous gestion des entreprises consolidées et stratégiques s'élevaient à 15,6 milliards d'euros.

Klima, le fonds d'Alantra pour la transition énergétique, est un fonds de capital-risque de 210 millions d'euros. Outre Enagas, en tant qu'investisseur principal, Klima est soutenu par des investisseurs importants tels que le Fonds européen d'investissement, Axis ICO et CPPI. Klima s'associe à des entreprises situées en Europe et en Amérique du Nord qui présentent un fort potentiel de croissance dans des secteurs tels que les réseaux électriques intelligents et les marchés, le stockage de l'énergie et les technologies.

