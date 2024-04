Le gardien de but de légende Manue Neuer devient ambassadeur de la marque Hisense UEFA EURO 2024tm pour sa campagne « BEYOND GLORY »





QINGDAO, Chine, 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le groupe mondial d'électroménager Hisense a lancé aujourd'hui sa campagne « BEYOND GLORY » UEFA EURO 2024tm avec la « signature » du gardien de but allemand vainqueur de la Coupe du monde et capitaine du FC Bayern Munich (Bundesliga), Manuel Neuer.

L'international allemand, vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA en plus de ses 11 victoires en Bundesliga, rejoint Hisense en tant qu'ambassadeur officiel de campagne. La campagne « BEYOND GLORY » célèbre la poursuite incessante de l'excellence partagée par les footballeurs professionnels qui visent les honneurs de l'EURO et l'engagement de Hisense à repousser les limites dans l'industrie de l'électroménager.

Alors que les gardiens de but comme Manuel constituent la dernière ligne de défense, Hisense est un élément fiable dans les coulisses, fournissant constamment une technologie de pointe et une qualité inégalée.

Quintuple lauréat du prix du « meilleur gardien du monde » décerné par la Fédération internationale de l'histoire du football et des statistiques (IFFHS), Manuel Neuer a déclaré : « Je suis ravi de soutenir la campagne Hisense 'BEYOND GLORY' UEFA EURO 2024tm en tant qu'ambassadeur. Je suis également très impatient de participer à l'EURO, qui représente le défi ultime pour l'élite des footballeurs européens. »

La campagne souligne également l'objectif de Hisense de repousser ses propres limites, en se lançant des défis avec une vision technologique à long terme en aspirant à des objectifs ambitieux et un engagement inébranlable pour une technologie pionnière avec une qualité inégalée dans la poursuite de l'amélioration de la vie quotidienne.

En tant que partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024tm et pionnier de la technologie d'affichage, Hisense vise à offrir une expérience parfaite de visionnage des matchs et des expériences de vie intelligente grâce à ses produits télévisuels et électroménagers de pointe.

Bob Wang, directeur général du département marketing international de Hisense, a fait remarquer : « Nous sommes honorés d'accueillir Manuel en tant qu'ambassadeur de la marque UEFA EURO 2024tm et pensons qu'il est le représentant idéal pour notre nouvelle campagne. Un gardien de but se doit d'être toujours présent et totalement fiable pour aider à assurer le succès de son équipe. Chez Hisense, nous visons un objectif similaire dans notre engagement à réussir à améliorer la vie de nos clients avec une technologie innovante et fiable.

C'est la troisième fois consécutive que Hisense sponsorise l'UEFA EURO, ce qui représente une formidable occasion de continuer à faire connaître la marque Hisense aux consommateurs du monde entier.

En tant qu'entreprise, nous cherchons constamment à améliorer la qualité et l'expérience de la vie quotidienne. En travaillant avec Manuel, nous sommes impatients d'offrir aux supporters du monde entier une expérience inégalée de l'UEFA EURO 2024tm. »

