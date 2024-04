LabVantage célèbre le succès de ses clients avec un nombre record de déploiements de logiciels au cours de l'exercice 2024





LabVantage Solutions, Inc. est le principal fournisseur de solutions et de services informatiques de laboratoire, notamment de solutions LIMS spécifiques qui permettent aux laboratoires de se mettre en service plus rapidement et à moindre coût. LabVantage Solutions a annoncé aujourd'hui que plus de 100 déploiements de logiciels ou « lancements » ont été réalisés par des clients au cours de l'année fiscale 2024 dans les secteurs suivants : pharmacie, biotechnologie, santé, pétrole et gaz, et alimentation et boissons.

Le marché mondial des LIMS pour les sciences de la vie, actuellement évalué à 1 milliard de dollars, devrait croître à un taux annuel de 12 à 14 % au cours des prochaines années, grâce à une augmentation annuelle de 10 à 12 % du nombre d'utilisateurs.1 Dans ce secteur qui évolue rapidement, la demande de solutions LIMS sur mesure qui répondent aux complexités des environnements de laboratoire modernes et offrent une approche intégrée de la gestion des données scientifiques est devenue critique.

LabVantage a été à l'avant-garde de cette évolution, en intégrant de manière transparente les LIMS avec ELN, LES et SDMS dans une plateforme informatique de laboratoire unifiée. Cette plateforme, développée en collaboration avec ses clients, permet non seulement de rationaliser les processus de laboratoire, mais aussi de fournir des informations commerciales vitales. La forte croissance de l'organisation des services professionnels de LabVantage a permis à l'entreprise de soutenir ses clients partout dans le monde et d'augmenter le nombre de déploiements de logiciels à l'échelle mondiale de plus de 50 % d'une année sur l'autre.

Les mises en oeuvre réussies de LabVantage LIMS au cours de l'année écoulée peuvent être classées en trois catégories distinctes, à savoir :

Transition vers une gestion automatisée des données : Les clients sont passés d'un processus d'enregistrement manuel à la plateforme LIMS de LabVantage pour améliorer la gestion, l'extraction et la traçabilité des données. Mise à niveau vers un LIMS avancé : Les organisations qui utilisaient auparavant des systèmes LIMS internes ou d'autres solutions commerciales dotées de fonctionnalités LIMS limitées ont maintenant adopté LabVantage LIMS pour renforcer leurs capacités. Extension de l'utilisation d'un LIMS existant : Les clients existants de LabVantage LIMS ont étendu le système à d'autres laboratoires, en raison de son efficacité prouvée dans l'amélioration de la productivité des laboratoires.

« La réalisation de plus de 100 lancements en une seule année reflète la force et l'évolutivité de nos services professionnels. Notre capacité à soutenir des clients de diverses industries à travers le monde démontre notre expertise dans la navigation d'écosystèmes de laboratoire complexes », a déclaré Craig Bowie, vice-président des services professionnels chez LabVantage Solutions. « La croissance que nous avons connue ne se limite pas au nombre ; elle est liée à la valeur que nous apportons à nos clients, en les aidant à gérer plus efficacement les données scientifiques à chaque étape. Nous considérons que notre croissance est directement liée à la réussite de nos clients ? à mesure qu'ils passent à des systèmes plus sophistiqués ou qu'ils développent leur utilisation de LabVantage LIMS, ils constatent des améliorations tangibles dans leur productivité opérationnelle. Il s'agit du moteur de notre augmentation exceptionnelle du nombre de déploiements de logiciels à l'échelle mondiale. »

Références : 1. Frost Radar TM : Global Laboratory Information Management Systems (LIMS) for the Life Sciences Industry 2023 Report.

A propos de LabVantage Solutions

Leader reconnu dans le domaine des solutions logicielles de laboratoire d'entreprise, LabVantage Solutions se consacre à l'amélioration des résultats des clients en transformant les données en connaissances. La plateforme informatique LabVantage est hautement paramétrable, intégrée dans une architecture commune et entièrement basée sur un navigateur pour prendre en charge des centaines d'utilisateurs simultanés. Déployée sur site, via le cloud ou en mode SaaS, elle offre des interfaces homogènes avec les instruments et les autres systèmes d'entreprise, permettant ainsi une véritable transformation numérique. La plateforme se compose du système de gestion des informations de laboratoire (LIMS) le plus moderne du marché, d'un cahier de laboratoire électronique (ELN) intégré, d'un système d'exécution de laboratoire (LES), d'un système de gestion des données scientifiques (SDMS) et d'outils d'analyse avancés ; et, pour les établissements de santé, d'un système d'information de laboratoire (LIS). Nous soutenons plus de 1 500 sites clients dans le monde entier dans les secteurs des sciences du vivant, pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, des biobanques, de l'alimentation et des boissons, des biens de consommation, du pétrole et du gaz, de la génétique/du diagnostic, de la médecine légale et des soins de santé. Basée à Somerset, dans le New Jersey, et possédant des bureaux dans le monde entier, LabVantage propose depuis quarante ans une gamme complète de produits et de services permettant à ses clients d'innover plus rapidement dans le cycle de R&D, d'améliorer la qualité des produits manufacturés, de tenir des registres précis et de se conformer aux exigences réglementaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site labvantage.com.

