Le gouvernement du Canada annonce du financement supplémentaire pour renforcer la capacité de lutte contre les feux de forêt et pour améliorer les pratiques exemplaires en matière de formation





OTTAWA, ON, le 15 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que la menace des feux de forêt s'accentue à cause des changements climatiques, et qu'il faut augmenter notre capacité d'intervention en cas de feux, veiller à la sécurité de la population canadienne et protéger nos collectivités. Le gouvernement du Canada a pris d'importantes mesures au cours des dernières années et a investi près de 800 millions de dollars dans des initiatives directement liées à l'amélioration de la gestion des feux de forêt, notamment pour aider les provinces et les territoires à faire l'acquisition d'équipement de lutte contre les incendies supplémentaire et pour former 1 000 pompiers au pays. À l'approche de la saison estivale des feux de forêt, le gouvernement du Canada est déterminé à assurer la sécurité de la population tout en renforçant sa capacité de soutenir les Canadiens.

C'est pourquoi l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a annoncé aujourd'hui à Ottawa, à l'occasion de la Conférence législative canadienne de l'Association internationale des pompiers (AIP), un financement pouvant atteindre jusqu'à 800 000 $ pour aider l'AIP à donner de la formation et à accroître la capacité des pompiers de bâtiments à l'échelle du pays. Les pompiers de bâtiments sont les pompiers qui sont spécialement formés pour lutter contre les incendies dans les espaces clos, comme les résidences, les bâtiments commerciaux, les installations industrielles et les infrastructures publiques. De plus, le financement vise à favoriser les capacités de préparation et d'intervention du Canada en cas d'incendie en milieux périurbains, c'est-à-dire les incendies qui surviennent dans les endroits où les zones urbaines ou développées côtoient les milieux sauvages ou les espaces naturels. Les incendies sont particulièrement préoccupants dans ces zones, puisqu'ils peuvent représenter une menace considérable pour la vie et pour nos moyens de subsistance, et que la propagation de l'épaisse fumée et les évacuations peuvent engendrer un stress immense et des perturbations pour les collectivités. La gestion des feux de forêt en milieu périurbain est particulièrement cruciale compte tenu de la forte concentration de la population vivant dans ces régions. Environ 10 % de la population canadienne vit dans les milieux périurbains, qui représentent 32 millions d'hectares. La gestion des feux de forêt dans ces milieux constitue donc un défi important compte tenu de leur envergure.

Le financement annoncé aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de l'investissement de 400 000 $ octroyé l'an dernier au programme Responding to the Interface (RTI) de l'AIP, qui offre aux pompiers de bâtiments une formation spécialisée et inclut la formation de 25 instructeurs qui pourront dispenser une formation cohérente et efficace sur la lutte contre les feux de forêt à Kamloops, en Colombie-Britannique. L'investissement annoncé aujourd'hui aidera l'AIP à atteindre son objectif de former jusqu'à 325 pompiers de bâtiments et permettra au gouvernement du Canada de faire progresser son engagement visant à former 1 000 pompiers forestiers.

Dans notre lutte incessante contre les feux de forêt, il est essentiel de prioriser les mesures destinées à atténuer les risques et à accroître la résilience en milieux périurbains. Pour faire face aux défis que présentent ces incendies, la collaboration est d'une importance cruciale. En unissant ses forces avec celles des provinces, des territoires, des communautés autochtones et d'alliés internationaux, le gouvernement du Canada continue de montrer sa détermination à protéger les Canadiens et leurs collectivités des impacts dévastateurs des feux de forêt.

Citations

« La saison des feux de forêt de l'année dernière a été historique, l'intensité et l'ampleur des feux de forêt ayant été plus élevées que jamais. Avec l'accélération des changements climatiques et la nouvelle saison des feux de forêt qui est déjà à nos portes, la santé et la sécurité de la population canadienne demeurent la priorité du gouvernement. Il est essentiel d'accroître le nombre de pompiers et de leur offrir des occasions de formation de grande qualité partout au Canada pour assurer la sécurité de la population canadienne. C'est pourquoi nous poursuivons notre partenariat avec l'AIP afin de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour protéger et préserver la vie et les moyens de subsistance des Canadiens. Je salue le travail des pompiers partout au Canada et les remercie de mettre leur vie en jeu tous les jours pour protéger la population canadienne. Leur bravoure et leur travail sont essentiels pour assurer la sécurité et la protection des Canadiens, et nous sommes fiers de soutenir les pompiers du Canada grâce à des investissements comme ceux annoncés aujourd'hui. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Il est essentiel que les pompiers aient accès à la formation et à l'équipement dont ils ont besoin pour assurer leur sécurité et celle des communautés qu'ils protègent. Les changements climatiques accentuent la gravité et la fréquence des catastrophes, et ce financement constitue donc une mesure importante pour nous préparer à la saison des feux de forêt de cette année. »

L'honorable Harjit Sajjan

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique Canada pour le Pacifique

« Les feux de forêt représentent une grave menace à l'échelle du Canada, et il est impératif que les pompiers de bâtiments reçoivent la formation dont ils ont besoin pour mener des opérations de manière sécuritaire et efficace dans de tels environnements dangereux. Lorsque les pompiers sont en sécurité, les localités qu'ils ont prêté serment de protéger sont elles aussi en sécurité. C'est notre priorité. L'AIP est résolue à continuer de collaborer avec le gouvernement du Canada pour veiller à ce que les pompiers, et ceux qu'ils servent, soient mieux protégés face à cette nouvelle réalité. »

Edward A. Keyly

Président général de l'Association internationale des pompiers

Faits en bref

Le Centre des opérations du gouvernement dirige, pour le compte du gouvernement du Canada , la coordination des interventions fédérales dans les situations d'urgence d'intérêt national et travaille en étroite collaboration avec des organismes fédéraux, des organisations non gouvernementales et des partenaires provinciaux en matière de gestion d'urgences.

Le 10 avril, les représentants du gouvernement du Canada ont présenté les premières prévisions pour la saison des feux de forêt de 2024. Le plus récent aperçu des conditions météorologiques saisonnières indique que les températures seront supérieures à la normale au printemps et à l'été, en raison des conditions météorologiques liées à El Niño. Ces facteurs sont propices à une autre saison des feux de forêt active et à des phénomènes météorologiques extrêmes. Les températures hivernales plus élevées que la normale et les conditions plus sèches qu'à l'habitude pourraient faire en sorte que certaines régions, particulièrement l'Ouest canadien, l'est de l'Ontario et le sud du Québec, subissent une activité hâtive et accrue des incendies en avril et en mai.

ont présenté les premières prévisions pour la saison des feux de forêt de 2024. Le plus récent aperçu des conditions météorologiques saisonnières indique que les températures seront supérieures à la normale au printemps et à l'été, en raison des conditions météorologiques liées à El Niño. Ces facteurs sont propices à une autre saison des feux de forêt active et à des phénomènes météorologiques extrêmes. Les températures hivernales plus élevées que la normale et les conditions plus sèches qu'à l'habitude pourraient faire en sorte que certaines régions, particulièrement l'Ouest canadien, l'est de l' et le sud du Québec, subissent une activité hâtive et accrue des incendies en avril et en mai. Dans le cadre du fonds de formation du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement de RNCan, un projet pilote de formation sur deux ans a été mis en oeuvre dans le but d'aider les organisations et les communautés autochtones à former des pompiers et de mieux comprendre les besoins et les obstacles dans le secteur.

Par l'entremise de ce fonds, RNCan a versé à l'AIP un financement de 400 000 $ l'an passé pour appuyer un projet pilote comprenant un cours de formation des formateurs donné à Kamloops , en Colombie-Britannique, visant à former 25 instructeurs qui seront chargés de la prestation de la formation intitulée Responding to the Interface. De plus, ces fonds visaient à aider l'AIP à donner des formations d'une journée en Colombie-Britannique et en Alberta , l'objectif étant d'offrir à jusqu'à 3 250 pompiers de bâtiments une formation sur la lutte contre les incendies en milieux périurbains.

Par l'entremise de ce fonds, RNCan a versé à l'AIP un financement de 400 000 $ l'an passé pour appuyer un projet pilote comprenant un cours de formation des formateurs donné à Kamloops, en Colombie-Britannique, visant à former 25 instructeurs qui seront chargés de la prestation de la formation intitulée Responding to the Interface. De plus, ces fonds visaient à aider l'AIP à donner des formations d'une journée en Colombie-Britannique et en Alberta, l'objectif étant d'offrir à jusqu'à 3 250 pompiers de bâtiments une formation sur la lutte contre les incendies en milieux périurbains.

Le 8 décembre 2023, le gouvernement du Canada a lancé un appel de demandes lié au fonds de formation du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement. Le financement pour les projets s'inscrit dans le cadre de trois volets : 1) formation des pompiers forestiers : types I, II et III; 2) formation sur la protection contre les feux de forêt à l'échelle communautaire pour élaborer et mettre en oeuvre des activités de prévention et de gestion liées aux feux de forêt au sein de la collectivité et 3) formation sur la lutte contre les feux de forêt à l'intention des jeunes afin de préparer la future cohorte de pompiers et professionnels forestiers. Ces demandes font actuellement l'objet d'une évaluation par RNCan. Dans le cadre du Fonds d'équipement du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement de RNCan, les provinces et les territoires peuvent faire des investissements à coûts partagés dans de l'équipement de lutte contre les feux de forêt (p. ex. véhicules, unités mobiles, tuyaux, pompes, matériel de communication amélioré, mises à niveau avioniques [pièces], réparation d'équipement vieillissant et formation).

Liens pertinents

15 avril 2024

