KBI Biopharma nomme Jean-Baptiste Agnus au poste de directeur des affaires





KBI Biopharma, Inc. (KBI), une société de JSR Life Sciences et une organisation mondiale de sous-traitance pharmaceutique (contract development and manufacturing organization, CDMO) conforme aux bonnes pratiques de fabrication (cBPF), a annoncé aujourd'hui la nomination de Jean-Baptiste (JB) Agnus au poste de directeur des affaires (Chief Business Officer), afin de renforcer l'équipe de direction de KBI.

JB Agnus apporte plus de deux décennies d'expérience dans divers secteurs de l'industrie biopharmaceutique, son expertise se concentrant sur le développement commercial de produits biologiques, les API à petites molécules, les conjugués anticorps-médicaments (CAM) et les dernières avancées en matière de thérapies cellulaire et génique. Fort d'une expérience éprouvée dans la mise en oeuvre de stratégies de vente gagnantes et dans le développement d'équipes performantes, M. Agnus dirigera les initiatives de développement commercial mondial de KBI, afin de conduire l'entreprise vers une croissance continue et un succès durable. Son rôle pivot sera axé sur la création et le maintien de partenariats durables avec les clients actuels et futurs de KBI dans le monde entier. L'engagement de JB Agnus à promouvoir les relations avec les partenaires externes tout comme avec les membres de l'équipe interne est une valeur qui s'aligne bien avec la culture de collaboration de KBI.

« Notre volonté de croissance et notre engagement envers nos partenaires, leurs patients et notre personnel guident chaque décision qui est prise au sein de KBI Biopharma », a déclaré J.D. Mowery, président et chef de la direction de KBI Biopharma. « La nomination de JB Agnus est un symbole de cet engagement, et elle s'aligne parfaitement sur la mission de notre équipe, qui est de fournir des solutions novatrices et de premier ordre pour répondre aux besoins changeants de nos clients. La philosophie de JB basée sur le concept de "servant leadership" va permettre de renforcer notre équipe et de propulser KBI vers de nouveaux sommets. »

« KBI Biopharma est un innovateur dans le domaine des tests, du développement, de la fabrication et de la commercialisation de traitement capables de changer des vies », a confié pour sa part JB Agnus, directeur des affaires de KBI Biopharma. « Les partenariats solides sont au coeur du succès de KBI. Je suis ravi de rejoindre l'équipe passionnée de KBI, qui s'est engagée à ce que les traitements transformateurs atteignent ceux qui en ont besoin en entretenant des relations constructives avec les clients. »

Avant de rejoindre KBI, M. Magnus a occupé des postes de direction dans le développement des affaires chez AGC Biologics, Ajinomoto Bio-Pharma Services, Novasep et Isochem. Il est titulaire d'un master en génie chimique de Centrale Marseille.

À propos de KBI Biopharma, Inc.

KBI Biopharma, Inc., une société de JSR Life Sciences, forme avec ses filiales une organisation mondiale de sous-traitance pharmaceutique (CDMO) qui fournit des services entièrement intégrés et accélérés de développement de médicaments et de fabrication de produits biologiques, ainsi que des conseils experts aux entreprises des sciences du vivant. Leader mondial du développement de lignées cellulaires de mammifères, dotée d'une technologie modulaire de pointe lui permettant de fournir des solutions hautement spécialisées, KBI permet à l'industrie des sciences du vivant de découvrir, développer et commercialiser rapidement des médicaments et des vaccins innovants. KBI travaille en étroite collaboration avec chacun de ses 500 clients partenaires pour personnaliser et accélérer les programmes de développement de médicaments.

Les partenaires mondiaux de KBI utilisent ses technologies pour faire progresser plus de 160 candidats-médicaments au stade du développement préclinique et clinique, et pour la fabrication de dix produits commerciaux. En s'appuyant sur ses capacités d'analyse de classe mondiale et une expertise scientifique et technique étendue, KBI fournit des services robustes de développement de procédés et de fabrication clinique et commerciale conforme aux bonnes pratiques de fabrication (cBPF) pour les programmes mammaliens et microbiens. Reconnue pour sa qualité de fabrication, KBI aide ses partenaires à mettre leurs candidats-médicaments sur le marché. KBI est au service de ses partenaires mondiaux, avec six sites en Europe et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.kbibiopharma.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 avril 2024 à 11:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :