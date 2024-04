LE MAGAZINE DE LA CSF PUBLIE UN DOSSIER SUR RETRAITE QUÉBEC





LE MAGAZINE DE LA CHAMBRE SE PENCHE SUR NOTRE CAISSE COLLECTIVE

MONTRÉAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - La Chambre de la sécurité financière (CSF) est ravie d'annoncer la publication de la dernière édition de son magazine, CSFmag+. Au coeur de cette édition se trouve un grand dossier consacré à Retraite Québec, explorant les différentes facettes du système de retraite québécois et fournissant à ses lecteurs des informations essentielles pour aider les épargnants à prendre des décisions éclairées pour leur avenir financier.

« Les régimes administrés par Retraite Québec sont une des fondations des stratégies pour la retraite. Comprendre leur fonctionnement et se positionner pour en bénéficier au maximum est d'intérêt pour tous les épargnants au Québec », a souligné Daniel Richard, vice-président, Relations avec les communautés, à la Chambre de la sécurité financière. « En s'appuyant sur leurs connaissances, les professionnels membres de la Chambre de la sécurité financière peuvent expliquer aux clients comment ces régimes s'intègrent dans l'ensemble de l'épargne-retraite, et quelles stratégies peuvent être adoptées pour générer la portion des revenus de retraite qui ne sera pas comblée par les régimes publics », a ajouté M. Richard.

Ce coup de projecteur sur Retraite Québec a lieu alors que la couverture du Régime des rentes du Québec (RRQ) deviendra plus généreuse. Le taux de remplacement du revenu est en effet appelé à augmenter progressivement dans les prochaines années, à la suite de l'entrée en vigueur depuis 2019 du régime complémentaire. Cette augmentation, qui s'échelonnera jusqu'en 2065, représente la plus importante bonification du régime en 50 ans. En parallèle, les besoins des futurs retraités vont aussi en s'accroissant.

Retraite Québec est responsable de l'administration du RRQ, des régimes de retraite du secteur public et de l'Allocation famille, en plus d'encadrer les régimes complémentaires de retraite et les régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, l'organisation contribue à la promotion de la planification financière de la retraite.

Le dossier contient un entretien avec René Dufresne, président et chef de la direction de Retraite Québec, et s'appuie en autres sur des entrevues avec d'autres gestionnaires et spécialistes de l'organisme. Plusieurs professionnels du conseil en services financiers font aussi part de leurs points de vue.

En outre, ce numéro du CSFmag+ présente les résultats du sondage d'envergure réalisé par la Chambre en collaboration avec ÉducÉpargne, l'INRS et Léger, portant sur les inégalités de revenus à la retraite entre les hommes et les femmes. Ces résultats sont d'autant plus significatifs qu'ils font suite au grand dossier présenté dans le numéro précédent du magazine. Les lecteurs auront ainsi l'occasion de découvrir les données clés et les implications de cette étude sur la réalité des femmes et des hommes au Québec en vue de leur retraite .

Webinaire sur l'épargne au féminin

La CSF et ÉducÉpargne invitent d'ailleurs le public à participer à un webinaire gratuit qui se tiendra le 24 avril, et réunira plusieurs experts pour discuter de l'épargne au féminin. Ce webinaire présenté offrira une plateforme interactive pour discuter des résultats du sondage, partager des points de vue et explorer des pistes de solutions pour réduire les inégalités de revenus à la retraite.

La CSF s'engage à fournir des ressources et des informations de qualité pour soutenir la pratique de ses membres. La publication du magazine CSFmag+ trois fois par année fait partie de cette démarche, afin de toujours mieux accomplir sa mission de protection du public. Pour lire le magazine complet, rendez vous sur le site de la Chambre.

À propos de la Chambre de la sécurité financière

La Chambre de la sécurité financière (CSF) est un organisme d'autoréglementation voué à la protection du public. Elle s'acquitte de sa mission en veillant à la formation continue, à la déontologie et à la discipline de ses quelque 34 000 membres que sont les conseillers en sécurité financière, les conseillers en assurances et rentes collectives, les planificateurs financiers, les représentants en épargne collective et les représentants en plans de bourses d'études. www.chambresf.com

SOURCE Chambre de la sécurité financière

15 avril 2024 à 11:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :