LES 140 APPARTEMENTS DU PÔLE LÉO À VILLE SAINTE-CATHERINE SERONT DISPONIBLES DÈS JUILLET 2024





SAINTE-CATHERINE, QC, le 15 avril 2024 /CNW/ - Les partenaires du projet PÔLE LÉO, Cloriacité et le Fonds immobilier de solidarité FTQ, sont fiers d'annoncer la livraison des premières unités dès juillet 2024. Réparties en un seul bâtiment, les 140 unités locatives offriront un décor et un environnement modernes pour toutes les générations qui aspirent s'installer dans un environnement des plus dynamiques où tous les services et loisirs sont à proximité.

«?Nous sommes très fiers de ce projet qui s'inscrit dans notre approche de développer des milieux de vie répondant aux besoins de toutes les générations. D'ailleurs, l'édifice accueillera au rez-de-chaussée, une garderie privée pour les parents du quartier. De plus, le projet offre plusieurs attraits tels des espaces communs de cotravail, des salles d'exercice, un espace sécurisé pour la livraison de colis, et des bornes de recharge électriques. Une terrasse sur le toit est aussi disponible aux occupants contribuant à la diminution des ilots de chaleur », précise Maxime Camerlain, co-président de Cloriacité.

« La livraison de ces unités arrive à point dans le contexte actuel de pénurie de logements au Québec. En plus de sa localisation attrayante, l'approche de développement entourant PÔLE LÉO vise à permettre à ses locataires de bénéficier d'un environnement à la fois dynamique et inspirant et ce, pour tous les types de clientèles. », soutient Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

Le complexe résidentiel de PÔLE LÉO est situé sur la rue Léo à Ville Sainte-Catherine, à l'intersection de la route 132, dans un quartier offrant une gamme complète de services tant reliés au monde des affaires, que de la vie courante, notamment grâce à la proximité d'un centre commercial.

Le dynamisme de Sainte-Catherine et son environnement accueillant, propulsent les attraits du quartier en pleine effervescence. Les locataires bénéficieront des avantages de la nature avec l'accès à distance de marche à des parcs municipaux. D'ailleurs, PÔLE LÉO est relié par une nouvelle rue collectrice donnant accès à une piste polyvalente au cadre verdoyant par la plantation et la préservation d'arbres. Les résidents profiteront des avantages d'habiter en périphérie de Montréal, tout en bénéficiant des modes de transport collectifs mis en place par Sainte-Catherine permettant l'accès à seulement 20 kilomètres au centre-ville de Montréal.

Des appartements spacieux, avec de nombreuses inclusions

Le projet PÔLE LÉO comporte de nombreuses caractéristiques qui en font un projet de choix, construit selon des standards de qualité :

140 appartements répartis sur 10 étages (livraison de 103 unités en juillet 2024 et 37 unités en septembre).

37 unités en septembre). À partir de 1360 $ par mois incluant 5 électroménagers, comptoirs de quartz, Internet, thermopompe avec contrôle de la température par le locataire (chauffage et air climatisé).

Fenestration généreuse offrant un maximum de luminosité dans chaque unité.

Insonorisation supérieure.

Un balcon ou une terrasse privée.

Les animaux sont acceptés (certaines conditions s'appliquent).

Quartier en pleine effervescence

Aux abords de la route 132 (PÔLE LÉO est à 20 minutes de la gare centrale du centre-ville de Montréal).

Accès aux parcs municipaux à distance de marche.

Accès facile aux différents modes de transport en commun : Tous les déplacements locaux par autobus menant à la gare de Sainte-Catherine sont gratuits. La gare de Sainte-Catherine est à 6 minutes de voiture.

À proximité de nombreux services (pharmacie, restauration, épicerie, banque, station-service et plusieurs autres commerces) et du RécréoParc de Ville Sainte-Catherine (sur le bord de l'eau).

Les principaux collaborateurs

Le projet PÔLE LÉO est l'oeuvre d'une équipe de professionnels de calibre :

Entrepreneur général : Groupe Decarel Ingénierie mécanique électrique : Équipe SP Architecte : Forme Studio architecte Ingénierie civile : Genexco Design : InSpace Aménagement paysager : Version Paysage Ingénierie structure : NCK Énergie : Akonovia

À propos de Cloriacité

Fondée en 2021, Cloriacité est le fruit d'une alliance stratégique entre deux remarquables entreprises : Cloria communautés connectées et Odacité Immobilier. Cette combinaison des forces de chaque entreprise permet à Cloriacité de développer et de gérer des projets immobiliers uniques et innovants alliant des espaces résidentiels et commerciaux adaptés au milieu d'implantation, partout au Québec. Avec un portefeuille de plus de 600 unités résidentielles et de 100 locataires commerciaux (dont de grandes bannières nationales), Cloriacité compte sur le travail exceptionnel d'une équipe de près d'une vingtaine de professionnels et d'une multitude de connaissances pointues et étendues du marché de l'immobilier, contribuant au succès de ses projets de construction résidentielle, réalisés dans un contexte de mixité urbaine.

À propos de Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers rentables et socialement responsables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets immobiliers dans toutes les régions du Québec, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets écoresponsables. Au 31 décembre 2023, il comptait 44 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 5,7 milliards $; 80 immeubles en gestion d'actifs; 3,5 millions de pi2 de terrain à développer et il cumulait des investissements de 345 millions de dollars pour des projets à vocation sociale ou communautaire. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

15 avril 2024 à 10:11

