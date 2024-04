NOUVEAU LIVRE SUR LA SANTÉ!





LA MÉDECINE DU FUTUR - Tome 1 : Le vieillissement

MONTRÉAL, le 15 avril 2024 /CNW/ - Des problèmes importants affectent présentement les systèmes de santé en Occident : part grandissante du budget consacrée à la santé, surconsommation de médicaments, épuisement du personnel médical, manque d'accessibilité à un médecin de famille...

Pour mieux agir sur la santé de ses propres cellules, il serait nécessaire d'élargir la vision que l'on a de soi-même...

Dans un rapport1, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande une plus grande intégration de la médecine dite traditionnelle, telle la médecine traditionnelle chinoise, dans les systèmes de santé, et ce, pour le bien-être de la population.

Dr Martin Moisan, médecin généraliste depuis plus de 25 ans, aborde dans le même sens. Comme il le mentionne dans son nouveau livre intitulé La médecine du futur, nous devons promouvoir l'acupuncture, les techniques de respiration et de méditation (yoga, etc.), et mettre davantage l'accent sur la prévention (alimentation, exercices physiques, sommeil, contact avec la nature, réseau social,...), afin d'enlever une certaine pression sur le système de santé.

Dans cet ouvrage, Dr Martin Moisan tente ainsi de répondre aux questions suivantes : De quoi sera faite la médecine du futur? Comment arrivera-t-on individuellement et collectivement à mieux prévenir les maladies et à prolonger l'espérance de vie? Quels seront les obstacles à surmonter?

Dans ce livre, l'auteur expose des notions scientifiques sur le vieillissement. Il émet l'hypothèse que d'autres éléments sont en cause, dont des anomalies chroniques du système nerveux autonome, l'accumulation de stress, les croyances et la baisse des réserves d'énergie vitale. L'auteur trace ainsi une ligne entre deux modes de pensée, soit l'approche rationnelle de la médecine moderne et l'approche de la médecine traditionnelle chinoise.

De plus, l'auteur expose certains obstacles à l'implantation de cette médecine du futur. Pour illustrer son propos, il fait un retour sur la gestion de la pandémie de Covid-19 et sur l'adoption au Québec d'une loi visant à élargir l'aide médicale à mourir.

Dr Martin Moisan est aussi l'auteur de quelques livres, dont celui intitulé Réunir, pour mieux soigner!

La médecine du futur - Tome 1 est disponible à la librairie Renaud-Bray et sur le site: www.martinmoisan.com

Traduction anglaise également disponible : The Medicine of the Future - Volume 1 : Aging

