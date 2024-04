Le Rapport Boomi Discovery révèle que plus de la moitié des entreprises investissent dans la GenAI à des fins d'intégration et d'automatisation





Boomitm, le leader de l'intégration intelligente et de l'automatisation, a annoncé aujourd'hui les résultats de son Rapport Boomi Discovery, commandité par 451 Research.1 Le rapport, basé sur les perspectives de 650 responsables commerciaux et informatiques dans un large éventail de secteurs, décrit comment les entreprises utilisent l'IA générative (GenAI) pour intégrer des systèmes et automatiser les processus, et explique de quelles façons la GenAI leur a permis d'améliorer leurs opérations commerciales.

Toutes les entreprises sont confrontées à une fragmentation numérique croissante ? qu'il s'agisse de la prolifération des applications, du manque de liaisons entre les départements, de l'augmentation des coûts ou de la pénurie de compétences. La GenAI promet aux entreprises qui l'adoptent des opérations plus efficaces et plus rentables, ainsi qu'une amélioration de l'expérience des clients et des employés.

Selon le Rapport Boomi Discovery, les entreprises constatent l'impact immédiat de la GenAI en termes d'intégration. Plus de la moitié des personnes interrogées (55 %) ont déclaré que la GenAI était très importante pour l'intégration des données, des applications et des processus. Par ailleurs, les facteurs qui incitent à l'adoption de l'IA à l'échelle mondiale comprennent l'augmentation de la productivité (selon 44 % des cadres), l'accroissement des ventes et la croissance du chiffre d'affaires (40 %), ainsi que l'optimisation de l'expérience client (39 %).

Cependant, les répondants reconnaissent que les intégrations peuvent s'avérer complexes. Souvent, l'intégration des données et des systèmes peut poser des problèmes en termes de sécurité et de confidentialité (42 %), de qualité et de disponibilité des données (42 %), et de création, de précision et de fiabilité des modèles (31 %). Selon le rapport, 90 % des répondants reconnaissent que la GenAI a le potentiel d'améliorer la vitesse ainsi que la qualité du développement et de l'automatisation des intégrations de données, des applications et des processus.

« Cela fait longtemps que la capacité d'intégrer et d'automatiser les processus opérationnels de manière transparente constitue une priorité pour de nombreuses entreprises », a déclaré Steve Lucas, PDG de Boomi. « Au fur et à mesure que les entreprises continueront à se développer et à relever des défis imprévus, il deviendra de plus en plus difficile de suivre à la trace l'ensemble des données, des technologies et des processus dont l'entreprise a besoin pour réaliser ses objectifs. L'IA générative peut être un outil puissant pour les entreprises d'aujourd'hui, leur permettant de rationaliser des pratiques d'intégration et d'automatisation précieuses et de donner plus de liberté aux équipes informatiques pour qu'elles puissent se concentrer sur l'innovation. Trouver des moyens d'exploiter efficacement la GenAI est la prochaine mission des entreprises. Non seulement Boomi aide les entreprises à s'y préparer, mais elle est également aux avant-postes en termes d'intégration et d'automatisation dans l'espace de la GenAI. »

Autres résultats clés du rapport :

Les responsables informatiques font davantage confiance à la GenAI que les responsables commerciaux : Les responsables informatiques expriment un taux de confiance plus élevé ? en effet, 82 % d'entre eux déclarent avoir « tout à fait » ou « plutôt » confiance dans les résultats de la GenAI, contre 63 % pour les responsables commerciaux.

Les responsables informatiques expriment un taux de confiance plus élevé ? en effet, 82 % d'entre eux déclarent avoir « tout à fait » ou « plutôt » confiance dans les résultats de la GenAI, contre 63 % pour les responsables commerciaux. L'exactitude et la cohérence sont les principaux facteurs de confiance dans la GenAI : Plus de la moitié des dirigeants commerciaux (57 %) ont cité l'exactitude et la qualité des résultats de l'IA comme un facteur de confiance dans l'IA. Un peu moins de la moitié (48 %) ont cité la cohérence et la fiabilité comme facteur de confiance dans l'IA.

Plus de la moitié des dirigeants commerciaux (57 %) ont cité l'exactitude et la qualité des résultats de l'IA comme un facteur de confiance dans l'IA. Un peu moins de la moitié (48 %) ont cité la cohérence et la fiabilité comme facteur de confiance dans l'IA. Les cadres d'entreprise voient une grande valeur dans la GenAI : Les dirigeants ont cité l'amélioration de la précision et de la cohérence des processus (38 %), la réduction des coûts (38 %), l'innovation et la créativité (34 %), la rationalisation des opérations (31 %), l'optimisation des ressources (28 %) et la création d'un avantage concurrentiel (27 %) comme les principaux avantages potentiels de l'utilisation de la GenAI.

Les dirigeants ont cité l'amélioration de la précision et de la cohérence des processus (38 %), la réduction des coûts (38 %), l'innovation et la créativité (34 %), la rationalisation des opérations (31 %), l'optimisation des ressources (28 %) et la création d'un avantage concurrentiel (27 %) comme les principaux avantages potentiels de l'utilisation de la GenAI. La GenAI est généralement très bénéfique en ce qui concerne les intégrations : Tous les répondants pensent que pratiquement tous les types d'intégrations bénéficieraient des plateformes d'intégration assistées par la GenAI.

« L'intégration et l'automatisation sont les fondements à partir desquels les entreprises bâtissent leur agilité commerciale », a déclaré Matt McLarty, directeur technique de Boomi. « Cependant, l'intégration et l'automatisation des systèmes ne sont pas toujours aisées. C'est pourquoi il est utile d'adopter une approche unifiée pour ces deux aspects. Avec une plateforme unifiée, alimentée par la technologie de l'IA, les entreprises peuvent bénéficier des avantages d'une intégration et d'une automatisation complètes tout en atténuant le côté complexe indésirable. »

Boomi prend en charge l'avenir des entreprises grâce à une intégration et une automatisation intelligentes. En tant que leader mondial dans le domaine des logiciels en tant que service (SaaS), Boomi compte plus de 20 000 clients dans le monde et un réseau mondial de 800 partenaires. Les entreprises se tournent vers la plateforme primée de Boomi pour connecter leurs applications, leurs données et leurs collaborateurs afin d'accélérer leur transformation numérique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur boomi.com.

Ce rapport est le résultat d'une enquête menée en Amérique du Nord et en Europe au quatrième trimestre 2023. L'enquête a ciblé 650 décideurs/influenceurs commerciaux et informatiques travaillant au sein d'entreprises dont la taille varie de moins de 100 à plus de 25?000 employés, et dont le chiffre d'affaires annuel est compris entre 2 millions et plus de 10 milliards de dollars. L'étude a donné la priorité aux répondants ayant une connaissance approfondie des technologies d'automatisation et d'intégration dans un large éventail d'industries, en les interrogeant sur leur perception des différents types de technologies d'IA et leur propension à les utiliser, et en mettant particulièrement l'accent sur leur utilisation de la GenAI. Les répondants étaient un ensemble de cadres allant du grade d'analyste/responsable à celui de cadre supérieur. Ce rapport s'appuie également sur les connaissances contextuelles dérivées d'autres études menées par S&P Global Market Intelligence.

1 Source : Source : The Impact of AI on Enterprise Integration and Automation, 451 Research, une filiale de S&P Global Market Intelligence et de Boomi, 2024. Tous droits réservés

