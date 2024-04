MSK Canada dévoile une nouvelle image de marque dynamique et annonce son déménagement au siège social de Brossard





BROSSARD, QC, le 15 avril 2024 /CNW/ - MSK Canada, leader de l'industrie dans le domaine de la conception de système d'entreposage industriel est fier d'annoncer une série de changements majeurs qui marquent une nouvelle ère d'innovation et de croissance pour l'entreprise.

Nouvelle Image de Marque vibrante

MSK Canada est ravi de dévoiler sa nouvelle image de marque, conçue pour refléter son engagement envers les systèmes d'entreposage automatisé et sa vision audacieuse pour l'avenir. Le nouveau logo et l'identité visuelle modernisée incarnent le dynamisme de l'entreprise et sa capacité à anticiper et à répondre aux besoins en constante évolution de ses clients.

Orientés vers l'Automatisation de l'Entreposage

Cette évolution de la marque reflète également la nouvelle orientation stratégique de MSK Canada vers les systèmes d'entreposage automatisé. Alors que les entreprises cherchent de plus en plus à optimiser leurs opérations, MSK Canada se positionne en tant que partenaire de confiance, offrant des solutions innovantes et efficaces pour répondre aux défis complexes de la logistique moderne.

Déménagement au Nouveau Siège social de Brossard

Dans le cadre de son engagement envers la croissance et l'innovation, MSK Canada annonce le déménagement de son siège social au 4000A Place de Java à Brossard. Ce nouvel emplacement stratégique offrira un environnement propice à la créativité, à la collaboration et à l'expansion continue de nos capacités opérationnelles. À quelques pas du REM, MSK Canada vise aussi à devenir un employeur plus attirant pour les travailleurs talentueux qui résident dans le Grand Montréal.

MSK Canada est enthousiaste à l'idée d'embrasser ces changements passionnants qui renforcent notre engagement à fournir des solutions de pointe dans le domaine de l'automatisation de l'entreposage. Cette nouvelle étape marque une évolution significative dans notre parcours, et nous sommes impatients de continuer à servir nos clients avec excellence. Kevin Key, Président de MSK Canada

Dossier de presse

Matériels utilisables : https://drive.google.com/drive/folders/1abGvUwLpl59IrxTi2qrVFvPbVFpP8OCv?usp=drive_link

À propos de MSK Canada

Fondé en 1990, MSK Canada est une firme spécialisée dans la conception, la vente et l'installation de systèmes d'entreposage. Notre équipe de chargé de projet, technicien et ingénieur en génie industriel, analyste d'affaires et spécialiste TI offre une expertise inégalée pour concevoir le meilleur espace d'entreposage basé sur vos produits, vos opérations et votre bâtiment.

15 avril 2024 à 08:04

