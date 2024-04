Critical Elements Lithium confirme la découverte majeure à Rose Ouest avec plusieurs larges intersections à hautes teneurs en lithium en forage





Faits saillants :

1,31 % Li 2 O et 235 ppm Ta 2 O 5 sur 40,40 m , incluant 1,64 % Li 2 O et 219 ppm Ta 2 O 5 sur 22,50 m dans le sondage RD-24-20

2,22 % Li 2 O et 95 ppm Ta 2 O 5 sur 20,30 m, incluant 2,78 % Li 2 O et 92 ppm Ta 2 O 5 sur 10,50 m dans le sondage RD-24-23A

1,30 % Li 2 O et 142 ppm Ta 2 O 5 sur 31,60 m, incluant 1,59 % Li 2 O et 130 ppm Ta 2 O 5 sur 25,50 m dans le sondage RD-24-22

1,43 % Li 2 O et 178 ppm Ta 2 O 5 sur 24,95 m, incluant 1,91 % Li 2 O et 145 ppm Ta 2 O 5 sur 13,50 m dans le sondage RD-24-16A

1,16 % Li 2 O et 145 ppm Ta 2 O 5 sur 24,30 m , incluant 1,41 % Li 2 O et 159 ppm Ta 2 O 5 sur 10,50 m dans le sondage RD-24-21

1,66 % Li 2 O et 180 ppm Ta 2 O 5 sur 12,20 m, incluant 2,34 % Li 2 O et 153 ppm Ta 2 O 5 sur 7,50 m dans le sondage RD-24-07

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / Le 15 avril 2024 / Corporation Lithium Éléments Critiques (TSX-V:CRE)(OTCQX:CRECF)(FSE:F12) (« Critical Elements » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer les plus récents résultats de son programme de forage hivernal de 31 sondages et 3 670 mètres sur la découverte Rose Ouest, qu'elle détient à 100 %, et qui a permis de recouper de multiples larges intersections de pegmatites riches en lithium.

Le projet de la découverte Rose Ouest (« Rose Ouest ») est situé à l'intérieur des blocs des propriétés Rose et Rose sud (Figure 1), qui représentent 395 km2, soit seulement 38 % du total des 1 050 km2 du portefeuille d'exploration hautement prospectif de la Société au Québec.

La campagne de forage d'hiver 2024 a permis de compléter un total de 31 sondages pour un total de 3 670 mètres sur les indices de pegmatites à spodumène découverts lors de la campagne de prospection d'été 2023, ci-après appelé Rose Ouest. Les résultats de forage reçus, jusqu'à présent, ont démontré la continuité d'un corps minéralisé de pegmatite sur 450 m de longueur, 370 m le long de sa plongé et 140 m de profondeur verticale. À l'ouest, le corps est composé de multiples pegmatites minéralisées proches de la surface, avec des épaisseurs apparentes allant jusqu'à 12,40 m individuellement. Ces corps de pegmatite semblent s'amalgamer en une pegmatite à spodumène plus importante vers l'est, avec une largeur apparente atteignant jusqu'à 40,40 m. Les pegmatites à proximité de la surface semblent être orientées vers le nord-ouest avec un faible pendage de 15o, tandis que la pegmatite plus épaisse semble être orientée vers l'est avec un pendage quasi-horizontal de 13o. La zone est encore ouverte dans toutes les directions, dont le potentiel d'exploration, le plus important, semble se situer vers l'est.

Les nouveaux résultats d'analyse du programme de forage ont été reçus pour quatorze sondages supplémentaires. Plusieurs sondages ont donné des résultats à haute teneur tel que :

En plus des intersections précédentes de pegmatites riches en lithium, le programme a également découvert un autre type de minéralisation associé à des dykes d'aplite avec des valeurs de tantale à haute teneur, telles que 2009 ppm Ta 2 O 5 sur 0,70 m dans le sondage RD-24-07. Un résumé des résultats d'analyse est présenté dans le Tableau 1 et Figures 2 à 7. Les résultats des derniers sondages seront publiés lorsque reçus et compilés dans les prochaines semaines.

Il est très satisfaisant que les résultats d'analyse continuent de confirmer la découverte à Rose Ouest, ainsi que l'efficacité de notre modèle d'exploration », a déclaré Jean-Sébastien Lavallée, chef de la direction de la Société. « Nous sommes impatients de lancer des programmes de forage de suivi pour étendre Rose Ouest, Rose lithium-tantale et la minéralisation à Lemare et Duval, sans oublier l'application de notre modèle d'exploration éprouvé pour tester de nouvelles cibles identifiées sur le vaste ensemble de terrains de Critical Elements. » Il a ajouté : « La direction continue de travailler avec diligence pour fournir un montage financier pour le projet Rose lithium-tantale qui minimise la dilution des actionnaires. »

Tableau 1 : Résultats de la campagne de forage 2024 de la découverte Rose Ouest

Sondage UTM NAD 83 ZN18 Longueur Azimuth Pendage De À Intervalle** Li 2 O Ta 2 O 5 Type Estrant Nordant (m) (°) (°) (m) (m) (m) (%) ppm (g/t) RD-24-01* 411119 5763973 153,00 235 -50 6,80 13,70 6,90 1,61 135 Pegmatite incluant 7,70 12,00 4,30 2,17 77 Pegmatite 24,00 25,10 1,10 0,02 571 Aplite 95,10 102,80 7,70 0,03 374 Pegmatite RD-24-02* 411104 5763903 156,00 325 -50 10,60 19,25 8,65 1,00 285 Pegmatite incluant 10,60 15,00 4,40 1,34 376 Pegmatite 100,80 102,20 1,40 0,04 394 Aplite 103,70 104,20 0,50 0,0 339 Aplite 126,30 128,50 2,20 0,04 145 Pegmatite 130,25 133,25 3,00 0,03 153 Pegmatite 145,20 147,10 1,90 0,03 239 Pegmatite RD-24-03 411105 5763898 114,00 145 -50 RÉSULTATS EN ATTENTE RD-24-04 411145 5763933 111,00 325 -70 16,40 20,20 3,80 1,11 163 Pegmatite incluant 18,00 19,20 1,20 2,12 55 Pegmatite 67,60 72,60 5,00 0,94 256 Pegmatite incluant 67,60 69,00 1,40 1,92 177 Pegmatite RD-24-04 103,80 108,00 4,20 2,24 170 Pegmatite RD-24-05 411188 5763963 51,00 315 -70 24,30 27,25 2,95 0,83 506 Pegmatite incluant 24,30 25,65 1,35 1,41 397 Pegmatite incluant 26,55 27,25 0,70 0,21 1066 Pegmatite RD-24-06 411244 5763876 69,00 315 -70 26,60 28,70 2,10 0,14 458 Pegmatite 46,60 49,80 3,20 1,08 273 Pegmatite incluant 48,00 48,80 0,80 2,41 278 Pegmatite 56,60 63,30 6,70 2,16 81 Pegmatite RD-24-07 411163 5763819 66,00 315 -70 3,60 4,30 0,70 0,04 2009 Aplite 17,80 30,00 12,20 1,66 180 Pegmatite incluant 22,50 30,00 7,50 2,34 153 Pegmatite 50,90 52,40 1,50 0,02 423 Pegmatite 54,30 56,20 1,90 0,10 426 Pegmatite RD-24-08 411122 5763795 57,00 315 -70 16,90 25,90 9,00 1,55 105 Pegmatite incluant 19,50 24,00 4,50 2,41 90 Pegmatite 37,95 40,00 2,05 0,03 296 Pegmatite RD-24-09 411080 5763759 60,00 315 -70 RÉSULTATS EN ATTENTE RD-24-10 411106 5763725 63,00 315 -70 3,55 10,50 6,95 2,21 111 Pegmatite incluant 5,00 9,00 4,00 2,76 104 Pegmatite RD-24-11 411139 5763690 66,00 315 -70 RÉSULTATS EN ATTENTE RD-24-12 411176 5763719 102,00 315 -70 14,45 20,00 5,55 1,75 212 Pegmatite incluant 17,45 18,95 1,50 2,67 133 Pegmatite RD-24-13 411302 5763798 97,00 290 -70 RÉSULTATS EN ATTENTE RD-24-14 411357 5763709 117,00 290 -70 4,75 5,50 0,75 0,05 365 Aplite 22,90 23,70 0,80 0,07 143 Aplite 36,00 40,40 4,40 0,08 87 Aplite 43,80 45,80 2,00 0,93 265 Pegmatite 55,30 57,00 1,70 1,02 294 Pegmatite RD-24-15 411438 5763775 114,00 300 -70 54,50 57,40 2,90 0,59 60 Pegmatite RD-24-15 96,40 99,20 2,80 2,08 221 Pegmatite RD-24-16 411384 5763852 113.5 300 -70 RÉSULTATS EN ATTENTE RD-24-16A 411385 5763851 144,00 300 -70 53,70 56,70 3,00 0,01 162 Pegmatite 109,60 112,25 2,65 1,36 77 Pegmatite 118,25 143,20 24,95 1,43 178 Pegmatite incluant 119,75 133,25 13,50 1,91 145 Pegmatite incluant 139,25 141,60 2,35 2,22 167 Pegmatite RD-24-17 411320 5763930 159,00 300 -70 RÉSULTATS EN ATTENTE RD-24-18 411269 5764015 207,00 300 -70 RÉSULTATS EN ATTENTE RD-24-19 411347 5764073 186,00 245 -70 RÉSULTATS EN ATTENTE RD-24-20 411408 5763990 177,00 245 -70 82,10 122,50 40,40 1,31 235 Pegmatite incluant 82,1 104,6 22,50 1,64 219 Pegmatite incluant 112,1 118,1 6,00 2,12 73 Pegmatite 141,30 144,30 3,00 0,02 339 Pegmatite RD-24-21 411469 5763910 177,00 245 -70 120,40 144,70 24,30 1,16 145 Pegmatite incluant 120,4 130,9 10,50 1,41 159 Pegmatite incluant 127,9 130,9 3,00 2,27 137 Pegmatite incluant 133,9 142,9 9,00 1,35 107 Pegmatite incluant 133,90 136,90 3,00 2,28 183 Pegmatite RD-24-22 411524 5763824 177,00 245 -70 128,20 159,80 31,60 1,30 142 Pegmatite incluant 129,70 155,20 25,50 1,59 130 Pegmatite RD-24-23 411605 5763887 18,00 245 -70 *** RD-24-23A 411606 5763887 153,00 245 -70 122,60 142,90 20,30 2,22 95 Pegmatite incluant 125,60 136,10 10,50 2,78 92 Pegmatite RD-24-24 411547 5763965 147,00 235 -70 RÉSULTATS EN ATTENTE RD-24-25 411490 5764049 84,60 245 -70 RÉSULTATS EN ATTENTE*** RD-24-25A 411489 5764049 168,00 245 -70 RÉSULTATS EN ATTENTE RD-24-26 411431 5764131 117,00 245 -70 RÉSULTATS EN ATTENTE RD-24-27 411519 5764187 111,00 245 -70 RÉSULTATS EN ATTENTE RD-24-28 411569 5764115 135,00 235 -70 RÉSULTATS EN ATTENTE

* Résultats déjà publiés le 13 mars 2024.

** Longueur de la carotte; l'épaisseur réelle se situe entre 80 et 95 % de la longueur de la carotte.

*** Forage abandonné avant d'atteindre la longueur cible.

Figure 1 : Carte de localisation de la découverte Rose Ouest

Figure 2 : Carte de localisation des forages de la campagne d'hiver 2024

Figure 3 : Section verticale N5764100 vue vers le nord

Figure 4 : Section verticale N5764000 vue vers le nord

Figure 5 : Section verticale N5763900 vue vers le nord

Figure 6 : Section verticale N5763800 vue vers le nord

Figure 7 : Section verticale N5763700 vue vers le nord

Assurance et contrôle de la qualité

Des procédures d'assurance et de contrôle de la qualité ont été mises en oeuvre pour garantir les meilleures pratiques d'échantillonnage et d'analyse des carottes. Des doublons, des étalons et des blancs ont été régulièrement insérés dans le flux d'échantillons. Les échantillons de carottes ont été livrés, dans des sacs étiquetés sécurisés, au laboratoire d'ALS Minerals à Val-d'Or, au Québec. Les échantillons sont pesés et identifiés avant la préparation des échantillons. Les échantillons sont broyés à 70 % moins 2 mm, puis séparés et pulvérisés à 85 % passant 75 μm. Tous les échantillons sont analysés à l'aide de la fusion de peroxyde de sodium ME-MS-89L, avec une analyse complète pour 52 éléments. Les valeurs supérieures à 25 000 ppm de Li ont été réanalysées à l'aide de Li-ICP-82b et les valeurs supérieures à 2 500 ppm de Ta2O5 ont été réanalysées à l'aide de Ta-XRF10.

Personnes Qualifiées

Sébastien Perreault, Ing. est la personne qualifiée qui a révisé et approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse au nom de la Société.

À propos de Critical Elements Lithium Corporation

Critical Elements aspire à devenir un fournisseur responsable de lithium aux industries florissantes des véhicules électriques et des systèmes de stockage d'énergie. À cette fin, Critical Elements fait progresser le projet de lithium de haute pureté Rose lithium-tantale situé au Québec et détenu en propriété exclusive par la Société. Rose est le premier projet de lithium de la Société à être avancé dans un portefeuille de terrains de plus de 1 050 km2. Le 29 août 2023, la Société a annoncé les résultats d'une nouvelle étude de faisabilité sur Rose pour la production de concentré de spodumène. Le taux de rendement interne après impôts du Projet est estimé à 65,7 %, avec une valeur actualisée nette après impôts estimée 2,2 milliards $ US à un taux d'actualisation de 8 %. Du point de vue de la Société, le Québec est stratégiquement bien positionné pour les marchés des États-Unis et de l'UE et dispose d'excellentes infrastructures, notamment un réseau électrique à faible coût et à faible émission de carbone contenant 94 % d'hydroélectricité. Le Projet a reçu l'approbation du ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation du Comité d'évaluation conjoint, composé de représentants de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada et du gouvernement de la Nation Crie, a reçu le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec et le bail minier du projet délivré par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec en vertu de la Loi sur les mines (Québec).

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Jean-Sébastien Lavallée, P. Géo.

Chef de la direction

819-354-5146

[email protected]

www.cecorp.ca

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes prospectifs tels que « prévu », « anticipe », « s'attend à » ou « ne s'attend pas à », « est prévu », « prévu », « ciblé », ou « croit », ou des variantes de ces mots et phrases ou déclarations que certaines actions, événements ou résultats « pourraient », ou « seraient », « se produisent » ou « seront atteints ». Les informations prospectives contenues dans les présentes comprennent, sans s'y limiter, concernant les déclarations relatives à l'achèvement du programme d'exploration 2024 (incluant le potentiel des propriétés de la ceinture Nemaska de la Société) et ses objectifs connexes. Les informations prospectives sont fondées sur des hypothèses que la direction juge raisonnables au moment où ces déclarations sont faites. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux informations prospectives.

Bien que Critical Elements ait tenté d'identifier des facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, d'autres facteurs peuvent faire en sorte que les résultats ne soient pas ceux anticipés, estimés ou prévus. Les facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats attendus décrits dans les informations prospectives comprennent, sans s'y limiter : résultats définitifs et complets du programme d'exploration 2023-2024 de la Société et effets sur les objectifs énoncés de la Société, ainsi que les facteurs de risque énoncés dans le plus récent rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos 30 novembre 2023 et d'autres documents d'information disponibles sous le profil SEDAR de la Société. Les informations prospectives contenues dans les présentes sont faites à la date de ce communiqué de presse et Critical Elements décline toute obligation de mettre à jour toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de résultats futurs ou autrement, sauf si requis par lois sur les valeurs mobilières.

