AVIS AUX MÉDIAS - La FCEI sera disponible pour commenter le budget fédéral 2024





OTTAWA, ON, le 15 avril 2024 /CNW/ - Les porte-parole de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) seront disponibles pour commenter le budget fédéral, avant et après sa présentation qui aura lieu demain. Dan Kelly, président de la FCEI, Corinne Pohlmann, vice-présidente exécutive, Défense des intérêts et Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales, seront à Ottawa le 16 avril pour commenter le budget fédéral et son impact sur les PME.

Un récent sondage de la FCEI révèle que plus des trois quarts (77 %) des propriétaires de PME croient qu'en 2024, le gouvernement devrait s'attaquer à l'augmentation des prix et des coûts d'exploitation en priorité, et 74 % souhaitent qu'il réduise le fardeau fiscal global.

La FCEI a formulé plusieurs recommandations au gouvernement fédéral afin qu'il priorise la réduction des coûts d'exploitation :

Retourner les 2,5 G$ de revenus de la taxe carbone qu'il doit à toutes les PME, pas qu'à celles de certains secteurs.

Réduire le taux fédéral d'imposition des petites entreprises de 9 % à 8 %, au moins pour les deux prochaines années.

Augmenter le seuil de la déduction accordée aux petites entreprises (p. ex., à 700 000 $) et l'indexer sur l'inflation par la suite.

l'indexer sur l'inflation par la suite. Réduire les cotisations à l'assurance-emploi (AE) pour les plus petites entreprises.

Présenter un échéancier de retour à l'équilibre budgétaire.

Réduire la paperasserie.

Méthodologie :

Les données s'appuient sur les résultats finaux du sondage Votre voix - Décembre, mené en ligne du 7 au 19 décembre 2023 auprès de 3 148 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 1,7 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

15 avril 2024 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :