FlightHub améliore le confort des voyageurs canadiens grâce à un partenariat de change de devises exclusif avec ICE





FlightHub, une agence de voyage en ligne canadienne de premier plan et filiale de Momentum Ventures, annonce le lancement d'une nouvelle offre de change de devises en partenariat avec International Currency Exchange (ICE). Ce service inédit permettra aux Canadiens d'accéder à une plateforme de services de change pratique, fiable et offrant les meilleurs taux à la commande de devises étrangères.

FlightHub est la première agence de voyage en ligne d'Amérique du Nord à intégrer la réservation de devises étrangères directement au processus de réservation de voyages. Cet ajout d'options de services venant simplifier la gestion des déplacements à l'étranger est une autre façon pour FlightHub d'améliorer l'expérience de voyage globale des Canadiens.

Taux de change compétitifs

À travers ce partenariat, FlightHub et ICE s'engagent à fournir des services de change simple à tous les voyageurs en leur permettant de convertir facilement leurs devises à l'arrivée ou au départ dans les aéroports canadiens concernés, avant ou après le contrôle de sécurité. En achetant des devises étrangères auprès d'ICE par l'intermédiaire de FlightHub, les Canadiens bénéficieront d'un rabais pouvant aller jusqu'à 60 % sur les frais de collecte réguliers pour chaque transaction, rendant le processus à la fois fonctionnel et rentable, en particulier en période de fluctuations des taux de change.

Changez votre argent en un clic

Ce nouveau service rendra possible pour les clients de réserver leurs devises avant leur voyage en moins de trois minutes sur le site Web de FlightHub, puis de les récupérer dans l'un des points de collecte d'ICE. Une fois au point de collecte de leur choix, ils pourront simplement récupérer leurs espèces qui seront déjà prêtes. ICE met également à disposition un point de contact client avec assistance et soutien afin que les réservations se déroulent sans encombre.

Autre avantage de ce service, les clients ne sont pas obligés d'acquérir des devises étrangères par l'intermédiaire d'ICE si les circonstances de leur voyage changent, puisque les paiements ne s'effectuent qu'à leur arrivée au kiosque d'ICE. Par conséquent, si un client décide finalement de ne pas utiliser les services d'ICE, il ne subira aucune perte financière, cette flexibilité étant intégrée au processus d'achat.

« L'achat de devises étrangères peut s'avérer fastidieux, surtout s'il faut se rendre dans une banque ou un autre bureau de change, déclare Henri Chelhot, directeur général de FlightHub. Notre mission chez FlightHub est de fournir des solutions fonctionnelles aux Canadiens afin d'alléger les contraintes courantes liées aux voyages. Ce partenariat avec ICE introduisant une option de change facile sur le marché canadien s'aligne donc avec notre engagement à offrir des expériences de voyage accessibles et pratiques. »

« L'argent liquide est un élément essentiel du portefeuille de tout voyageur, et nous sommes ravis de nous associer à FlightHub pour offrir ce service à nos clients, déclare Shamir Desai, président d'ICE. Ce partenariat s'inscrit dans notre objectif de maintenir notre leadership et notre vision de créer des opportunités pour faciliter la conversion de devises au Canada. »

À propos de FlightHub

FlightHubMD, filiale de Momentum Ventures, est une agence de voyage en ligne de premier plan sur le marché nord-américain basée à Montréal, au Québec. Offrant fièrement ses services à des millions de Canadiens et Canadiennes chaque année, FlightHub rend accessible les visites de nouveaux endroits et l'exploration de nouvelles cultures à plus de monde. Son objectif est d'offrir aux voyageurs les vols les plus abordables, des itinéraires optimaux et un service à la clientèle hors pair. L'agence de voyage en ligne de premier plan comprend qu'élargir les possibilités de voyage et connecter les personnes au-delà des frontières augmentent la conscience de l'autre, réduisent la peur et inspirent des changements positifs. Fondée en 2012, FlightHub a encouragé plus de 30 millions de connexions.

À propos de International Currency Exchange (ICE)

International Currency Exchange (ICE) est un fournisseur de devises sur lequel vous pouvez compter. Vos devises de voyage sont importantes pour nous, c'est pourquoi nous faisons tout notre possible pour que vos transactions se déroulent bien. Nous croyons que vous devriez pouvoir vous concentrer sur ce qui compte : profiter de votre temps libre. Expérimentés, sûrs et fiables, nous simplifions l'achat de devises étrangères depuis plus de 40 ans.

15 avril 2024 à 07:05

