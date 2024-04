Découvrez NimbleTrack, le système de numérisation 3D optique de pointe pour la précision et la mobilité





HANGZHOU, Chine, 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Scantech a le plaisir d'annoncer le lancement de NimbleTrack , un système de numérisation 3D sans fil révolutionnaire conçu pour changer la façon dont nous mesurons et analysons les pièces de petite et moyenne taille. Ce système sans fil et agile s'adapte à différents environnements industriels, ce qui en fait un outil puissant pour les ingénieurs, les concepteurs et les fabricants.

Incroyablement compact et prêt à l'emploi

Sa conception légère vous permet de mesurer des pièces partout où vous en avez besoin. Avec une longueur de 57 cm et un poids total de 2,2 kg, i-Tracker se distingue par sa facilité d'utilisation. En outre, les ingénieurs et les professionnels peuvent utiliser le scanner 3D, qui ne pèse que 1,3 kg, pendant de longues périodes sans se fatiguer.

Structure stable grâce à la technologie CFFIM

Le scanner 3D de NimbleTrack intègre une technologie innovante de moulage intégré de cadres en fibre de carbone (CFFIM) pour garantir une conception légère et une résistance élevée, dépassant ainsi les limites posées par les structures assemblées traditionnelles. Il est très stable de par sa structure et n'est pas affecté par les variations thermiques. Un seul étalonnage suffit à garantir un fonctionnement stable pendant une longue période.

Liberté sans fil

Ce système de numérisation 3D optique agile établit une nouvelle référence en matière de numérisation 3D sans fil et libre. Il n'est plus nécessaire d'utiliser des câbles pour alimenter l'instrument ou transférer des données. Les mesures sur site ne posent plus de problème, même en l'absence d'alimentation électrique.

La précision au service de l'excellence

En utilisant le plein potentiel des produits de métrologie et de l'algorithme avancé de Scantech, le système atteint une précision allant jusqu'à 0,025 mm et une précision volumétrique maximale de 0,064 mm sur toute la gamme. Le NimbleTrack de haute précision permet aux utilisateurs de capturer des données 3D avec des détails méticuleux.

Numérisation 3D de niveau supérieur

Le NimbleTrack offre une flexibilité inégalée, fonctionnant sans fil dans les espaces étroits ou difficiles d'accès, permettant une numérisation instantanée avec un contrôle d'une seule main. Il permet de numériser avec une grande précision, jusqu'à 0,020 mm, dans n'importe quel endroit. De plus, pour les pièces plus grandes, le suiveur optique utilise la photogrammétrie infrarouge intégrée à grande surface pour minimiser les erreurs accumulées dans l'alignement du balayage, garantissant ainsi la précision de toutes les mesures.

À propos de Scantech

SCANTECH (HANGZHOU) CO. est un fournisseur mondial de solutions 3D complètes. Nous sommes spécialisés dans la recherche et le développement, la production et la vente de scanners et de systèmes 3D et nous nous enorgueillissons d'une longue expérience dans le développement de matériel et de logiciels. Nous proposons deux catégories principales de produits : les scanners 3D industriels de haute précision et les scanners 3D professionnels et rentables, y compris les scanners 3D portables, les scanners 3D de suivi, les systèmes 3D industriels automatisés et les scanners 3D couleur professionnels.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2383600/NimbleTrack_Wireless_3D_Scanning_System_Brochure_SCANTECH_2.jpg

14 avril 2024 à 22:39

Communiqué envoyé leet diffusé par :