ShadowDragontm procède au lancement de la nouvelle version de sa plateforme OSINT, Horizon®





ShadowDragontm, un fournisseur de logiciels de renseignements éthiques d'origine sources ouvertes (open-source intelligence, OSINT), d'ensembles de données uniques et d'API, a le plaisir d'annoncer que d'importantes améliorations ont été apportées à sa plateforme phare d'investigation OSINT, Horizon®. Ces mises à jour représentent une étape importante dans l'évolution de la technologie d'investigation, offrant des capacités qui permettent de rationaliser les processus d'investigation et de découvrir des informations précieuses.

La plateforme constitue une solution tout-en-un pour les investigations, avec un accès inégalé aux informations disponibles publiquement, y compris les données de géolocalisation, la surveillance des plateformes, les données sur les violations et la capacité d'intégrer des flux de données externes, offrant une approche moderne de l'analyse des liens dans une boîte à outils complète. Horizon® permet d'accéder à plus de 225 sources de collecte de données ainsi qu'à plus de 1?500 points pivots, et apporte des capacités avancées et personnalisables en matière d'analyse des liens.

Horizon® est accessible à partir de n'importe quelle connexion internet et permet aux utilisateurs d'accéder à des données critiques et de mener des investigations à partir de n'importe quel appareil ? offrant une flexibilité et une mobilité sans précédent. Les progrès en matière de cartographie, les capacités de division en lots, le géorepérage visuel et la géoestimation permettent d'obtenir différents points de départ pour localiser des endroits précis et découvrir des informations précieuses. Horizon® offre une facilité d'intégration inégalée, créant des flux de données sur mesure capables de résoudre n'importe quel ensemble de problèmes. En outre, Horizon® permettra aux analystes de travailler lors de leurs déplacements à partir d'une tablette, d'un téléphone ou d'un ordinateur de bureau/portable.

Horizon®, associée à l'outil SocialNet® de ShadowDragon, offre une puissante boîte à outils OSINT comprenant plus de 225 sources de collecte de données pouvant être utilisées pour corréler les données accessibles au public, effectuer une surveillance intégrée des marques, enquêter sur les violations de données, obtenir des informations dérivées des réseaux sociaux et disposer de capacités d'analyse des liens afin d'offrir aux utilisateurs une approche holistique des investigations. Grâce aux capacités avancées d'analyse des liens, ces utilisateurs sont en mesure de relier entre eux les éléments disparates et de découvrir facilement des informations exploitables.

Daniel Clemens, PDG de ShadowDragon, a déclaré : « Cela faisait de nombreuses années que nos clients nous réclamaient une plateforme unifiée. Nous répondons à leur demande avec Horizon®, qui leur permet d'utiliser notre plateforme et nos données avec leurs outils existants, d'importer et d'exporter facilement des données, tout en se concentrant de façon plus pointue sur l'analyse complexe des données. Avec la plateforme Horizon®, les données accessibles au public racontent d'elles-mêmes l'histoire aux analystes. Je suis ravi du résultat du travail de notre équipe et très heureux de voir la façon dont nos outils aident à protéger de nombreuses personnes à l'échelle mondiale. »

« Les amis, vous avez accompli des choses incroyables avec SocialNet® et Horizon®. En tant qu'utilisateur de la première version d'Horizon, cela a été un immense privilège d'assister à ces trois dernières années d'innovation, de voir la plateforme évoluer et se transformer lors de chaque mise à jour incrémentale, et de savoir qu'il y a encore d'autres améliorations en cours » ? Commentaire d'un client travaillant pour un service de forces de l'ordre.

Ces mises à jour soulignent l'engagement pris par ShadowDragon en faveur de l'innovation et de l'excellence dans le domaine de la technologie d'investigation. En améliorant continuellement sa suite OSINT avec de nouvelles fonctionnalités, sources de collecte de données et capacités, ShadowDragon vise à donner aux investigateurs les outils dont ils ont besoin pour garder une longueur d'avance sur les menaces émergentes et prendre des décisions éclairées.

Nico Dekens, directeur du renseignement chez ShadowDragon, a déclaré : « On ne pourrait pas être plus proche d'une solution miracle visant à résoudre les besoins en matière d'investigation et d'analyse. Cela signifie que, quelle que soit votre expertise OSINT, grâce à une plateforme intuitive, la technologie de ShadowDragon accélérera vos investigations. Mais les avantages ne se limitent pas à la plateforme et aux outils ; l'équipe expérimentée vous formera à leur utilisation et vous aidera valoriser vos besoins en matière d'investigation. Les nouvelles fonctionnalités et capacités rendront votre travail évolutif et accéléreront considérablement N'IMPORTE QUELLE investigation. »

Pour davantage d'informations sur la suite d'outils et de capacités OSINT de ShadowDragontm, tels que SocialNet®, OIMonitor®, MalNet® et Horizon®, cliquez ici.

À propos de ShadowDragon

ShadowDragontm propose des ressources et des formations complètes en matière de cyberinvestigation à l'usage des entreprises privées, des professionnels de la collecte de renseignements, des forces de l'ordre et des gouvernements. La société basée aux États-Unis fournit des renseignements d'origine sources ouvertes (OSINT) provenant de plus de 225 réseaux, y compris des plateformes de réseaux sociaux, des salons de discussion, des forums, des ensembles de données historiques et le dark web. La société suit à la trace l'historique des logiciels malveillants, et surveille les archives de violations de données ainsi que d'autres domaines pour détecter les cybermenaces actives. Ces outils de collecte et d'analyse de données permettent de se défendre contre les actes malveillants dans le monde numérique comme dans le monde physique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.shadowdragon.io. Visitez le Trust Center de ShadowDragon pour en savoir plus sur l'approche de l'entreprise, baptisée « OSINT for Good » (les renseignements d'origine sources ouvertes pour le bien).

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

14 avril 2024 à 22:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :