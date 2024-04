HyperStrong est classé dans la liste de niveau 1 du stockage d'énergie de BNEF





A PEKIN, 14 avril 2024 /PRNewswire/ -- BloombergNEF (BNEF), un institut de recherche de renommée internationale, a publié sa liste de fabricants de stockage d'énergie de niveau 1 pour le deuxième trimestre 2024. HyperStrong obtient une position sur la liste, ce qui témoigne de la grande reconnaissance de ses années d'expertise technologique, de ses capacités de livraison exceptionnelles et de sa solide bancabilité.

BNEF a développé un système de hiérarchisation pour les fabricants de cellules de batterie et les intégrateurs de systèmes. Basé sur la bancabilité démontrée par le déploiement, le système est conçu pour créer une différenciation transparente entre les centaines de fabricants de stockage d'énergie stationnaire sur le marché. Cette liste comprend les fabricants de stockage d'énergie qui répondent aux critères de niveau 1 de BNEF au deuxième trimestre 2024.

S'exprimant sur cette reconnaissance internationale, le Dr Jianhui Zhang, PDG d'HyperStrong, a déclaré : « Le fait d'être reconnu comme un fabricant de niveau 1 par BloombergNEF souligne non seulement nos années d'engagement en faveur de la qualité et de l'innovation, mais renforce également notre position à l'avant-garde de l'industrie du stockage d'énergie. Il s'agit également d'une approbation importante de notre capacité à répondre aux normes les plus élevées en matière de bancabilité des projets et d'excellence opérationnelle, ainsi que d'un reflet de la confiance que nos clients nous accordent pour fournir des solutions de stockage d'énergie de premier ordre et fiables. »

À propos d'HyperStrong

Beijing HyperStrong Technology Co., Ltd. (« HyperStrong ») est l'un des principaux intégrateurs et fournisseurs de services de systèmes de stockage d'énergie. Avec plus de 12 ans de R&D et d'expérience acquise dans le cadre de plus de 300 projets et plus de 15 GWh de déploiement, HyperStrong offre un portefeuille complet de produits de stockage d'énergie ainsi qu'undes solutions d'arrêt pour des clients allant de l'énergie thermique et renouvelable à la production d'électricité, en passant par les C&I et les utilisateurs résidentiels. Après avoir construit quatre bases de fabrication intelligentes, deux centres de R&D, un laboratoire de test et un centre de marketing mondial, HyperStrong permet aux clients du monde entier d'atteindre leurs objectifs de transition énergétique et de neutralité carbone.

Selon un rapport dévoilé par S&P Global, HyperStrong est classé parmi les cinq premiers intégrateurs de systèmes de stockage d'énergie dans le monde en termes d'échelle de projet en juillet 2023.

