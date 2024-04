Bilan de la mesure hivernale à la Sépaq - Des mesures pour un meilleur accès à la nature qui connaissent un franc succès dans les parcs nationaux du Québec





QUÉBEC, le 13 avril 2024 /CNW/ - La ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, et le président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), M. Martin Soucy, se réjouissent du succès des mesures de gratuité instaurées dans les parcs nationaux du Québec pour un deuxième hiver consécutif.

Entre le 18 décembre 2023 et le 13 mars dernier, plus de 72 000 accès gratuits ont été utilisés dans les parcs nationaux gérés par la Sépaq, ce qui représente une augmentation de 95 % par rapport à l'affluence moyenne des cinq dernières années, excluant les journées gratuites de l'hiver 2022-2023.

La location d'équipements, comme les skis de fond, les raquettes et les vélos à pneus surdimensionnés, ainsi que l'accès gratuit à certaines pistes ont aussi été offerts lors des journées d'accès gratuit déjà prévues pendant les deux semaines de relâche scolaire. Ainsi, les 27, 28 et 29 février et les 5, 6 et 7 mars, près de 3 000 prêts d'équipements gratuits ont été enregistrés, et ce, malgré la météo incertaine de cet hiver.

Rappelons que ces mesures ont été rendues possibles grâce à des investissements de près de 1,3 million de dollars du gouvernement du Québec.

Citations :

« Je suis très heureuse de constater que les Québécoises et Québécois ont répondu en grand nombre à notre invitation à visiter gratuitement nos parcs nationaux cet hiver. On a la chance au Québec de profiter de vastes territoires naturels qui constituent un magnifique terrain de jeu pour tous les amateurs de plein air, des débutants aux plus expérimentés. Notre gouvernement est résolument engagé à offrir un meilleur accès à ces grands espaces pour toute la population et à mettre en place plus de moyens pour maximiser les occasions de bouger en nature.

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« L'accès à la nature est une grande priorité pour notre gouvernement. C'est un secteur clé à développer pour stimuler les retombées touristiques dans toutes les régions du Québec. Je suis très heureuse du succès continu des mesures de gratuité dans les parcs nationaux du Québec. En rendant nos trésors naturels accessibles à tous, nous permettons à un large public de découvrir la diversité du territoire et de l'offre touristique de tous les coins du Québec. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« La Sépaq est fière de participer aux efforts du gouvernement en matière d'accès au plein air et de pratique d'activités sportives. Il s'agit d'une autre démonstration du rôle majeur que nos territoires naturels protégés peuvent jouer en matière de santé de la population et de l'importance de les conserver. Il est prouvé que le contact avec la nature est bénéfique autant pour la santé physique que mentale. Les parcs nationaux sont des réservoirs inépuisables de bien-être. »

Martin Soucy, président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec

Informations complémentaires :

Pour un deuxième hiver consécutif, des mesures de gratuité ont été instaurées dans les parcs nationaux du Québec. 24 journées gratuites avaient été offertes à la population en 2022- 2023, et 39 cet hiver, en plus de la location d'équipements et de l'inscription aux activités pour six journées lors les deux semaines de relâche scolaire.

39 cet hiver, en plus de la location d'équipements et de l'inscription aux activités pour six journées lors les deux semaines de relâche scolaire. Il en coûte généralement 9,55 $ par jour à un adulte pour accéder à un parc national de la Sépaq et l'entrée est gratuite en tout temps pour les jeunes de 17 ans et moins.

Liens connexes :

Sport, loisir et plein air :

https://www.facebook.com/auqconbouge/

Éducation :



https://www.facebook.com/quebeceducation

https://twitter.com/EducationQC

https://www.linkedin.com/company/339645

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw

https://www.instagram.com/education_qc/

Sépaq :

https://www.facebook.com/reseausepaq

https://www.youtube.com/user/ReseauSepaq

SOURCE Cabinet de la Ministre Responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

13 avril 2024 à 09:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :