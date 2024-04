Technologies de pointe novatrices : Le développeur d'imagerie médicale haut de gamme VITAL HealthCare fait ses débuts au CMEF





SHANGHAI, 13 avril 2024 /CNW/ - Le 11 avril 2024, VITAL HealthCare, l'une des 5 divisions commerciales essentielles de VITAL Group, a marqué un début étonnant au 89e Salon international de l'équipement médical (CMEF) de Chine, à Shanghai. S'appuyant sur les compétences de base du groupe en matière de R-D et sur son abondance de matières premières, appareils, modules et systèmes de qualité, VITAL HealthCare a attiré l'attention avec son plan prospectif de développement de produits lors de cette première présence.

Lors de l'exposition, VITAL HealthCare a dévoilé un portefeuille de solutions d'imagerie avancées. Le fer de lance de cette gamme était son système de TDM à comptage photonique en cours de développement, VITA PCCT, une technique de TDM de nouvelle génération destinée à redéfinir l'avenir du diagnostic par imagerie. L'entreprise a également présenté la solution d'IRM à très haut champ VITA 7.0T et la solution VITA PET/CT, qui sont en cours de développement, ainsi que la solution d'IRM à accélérateur supraconducteur ASTA 1.5T disponible sur le marché. Ces produits, qui ont chacun leur force unique, sont des piliers à l'appui de la détection précoce et du diagnostic précis des problèmes médicaux. Ils illustrent également le dévouement de VITAL HealthCare à l'égard de l'innovation en imagerie médicale et de la création d'une matrice de produits d'imagerie médicale haut de gamme à l'échelle de l'industrie.

Révolutionnant la technologie de TDM conventionnelle, le PCCT adopte la tomographie par comptage des photons à l'aide de détecteurs CZT (Cadmium Zinc Telluride, CdZnTe) pour le comptage des photons et l'analyse de l'énergie, ce qui permet de mesurer et d'enregistrer avec précision chaque photon de rayon X qui traverse pour révéler des détails sans précédent sur les structures internes. L'innovation sur le plan de l'imagerie directe PCCT transcende les contraintes conventionnelles liées à la TDM comme la diaphonie, le bruit électronique et les bouquets énergétiques, ce qui améliore considérablement la résolution de l'image, un élément essentiel pour identifier les infimes anomalies. En outre, la sensibilité et la précision accrues du PCCT en matière de comptage des photons permettent d'améliorer l'imagerie avec une exposition moindre aux radiations, réduisant ainsi les risques de radiation auxquels sont exposés les patients. Le PCCT excelle également dans l'imagerie multispectrale réelle par sa capacité à différencier les substances et les tissus par différentes signatures d'énergie des photons. Dans une ère de changement et d'innovation, l'imagerie médicale haut de gamme fait face à un double paysage de possibilités et de défis. En augmentant les investissements en R-D et en affinant son avantage technologique, VITAL HealthCare est en mesure d'élargir sa portée sur le marché tout en favorisant la croissance collective dans l'industrie mondiale de l'imagerie médicale grâce à des partenariats synergiques.

