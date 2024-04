La commémoration annuelle d'un ancêtre légendaire chinois marque la bénédiction de la nation





La cérémonie de commémoration de l'ancêtre Huangdi dans son lieu d'origine s'est tenue dans la ville natale de Huangdi le 11 avril. La célébration a lieu chaque année le troisième jour du troisième mois du calendrier lunaire chinois dans Xinzheng City, Zhengzhou, dans la province centrale du Henan. Cette année est appelée l'année Jiachen (2024).

Sous le thème « Paix, concorde et harmonie avec la même racine, le même ancêtre et la même origine », la cérémonie a été parrainée conjointement par le gouvernement populaire de la province du Henan, le comité du Henan de la Conférence consultative politique du peuple chinois, le bureau des affaires taïwanaises du Conseil d'État, la Fédération nationale des Chinois de retour de l'étranger, la Fédération nationale des compatriotes taïwanais et l'Association pour la culture de Yan Huang en Chine.

Les Chinois du monde entier ont rendu un culte à l'ancêtre légendaire Huangdi, ou Empereur Jaune, en priant pour la prospérité de la civilisation chinoise et en souhaitant la paix et l'harmonie dans le monde.

La cérémonie a débuté à 9h40 par une salve d'armes à feu, suivie de différentes parties, notamment une offrande de paniers de fleurs, la combustion d'encens, le culte de l'arc, la lecture de prières, le chant de cantiques, le culte par le chant et la danse, des prières pour la Chine et des prières pour l'harmonie entre la nature et les êtres humains.

À 10h40, Kong Changsheng, président du comité du Henan de la Conférence consultative politique du peuple chinois, a annoncé la fin de la cérémonie, à laquelle ont assisté quelque 5 000 personnes, dont des représentants de toutes les couches de la société et des journalistes de près d'une centaine d'organes de presse.

Le grand mémorial n'est pas seulement un événement culturel, mais aussi une plateforme de coopération visant à promouvoir un développement mutuellement bénéfique. Cette année, la cérémonie s'est déroulée parallèlement à un événement de négociation commerciale et de promotion des investissements, au cours duquel un certain nombre d'accords de projets ont été signés.

Depuis la période du printemps et de l'automne et la période des États en guerre (770-221 av. J.-C.), il est de tradition en Chine de rendre hommage à l'Empereur Jaune. En 2008, la cérémonie commémorative a été inscrite sur la liste nationale du patrimoine culturel immatériel de la Chine.

Chaque année, les Chinois du monde entier, y compris ceux de Hong Kong, Macao et Taïwan, ainsi que ceux des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Australie, organisent des activités pour vénérer l'Empereur Jaune et rendre hommage à cet ancêtre respecté.

13 avril 2024 à 07:35

