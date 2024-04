Autorisation de l'action collective sur les opioïdes au Québec





MONTRÉAL, le 12 avril 2024 /CNW/ - Les cabinets d'avocats montréalais Fishman Flanz Meland Paquin LLP (" FFMP ") et Trudel Johnston & Lespérance (" TJL ") sont heureux d'annoncer que l'action collective proposée dans l'affaire Bourassa c. Abbott Laboratories Ltd. et al. a été autorisée dans un jugement rendu le 10 avril 2024 contre 16 sociétés pharmaceutiques pour leur rôle dans la fabrication, la vente, la commercialisation et/ou la distribution de médicaments opioïdes au Québec.

Mark E. Meland, associé de FFMP, déclare : "Grâce à cet important jugement, les victimes dont les vies ont été dévastées par l'utilisation d'opioïdes sur ordonnance disposent désormais d'un moyen de demander et d'obtenir une indemnisation légitime pour les préjudices qui leur ont été causés par les sociétés pharmaceutiques qui ont produit et fourni ces médicaments dangereux".

André Lespérance, associé de TJL, ajoute : "C'est tout à l'honneur du système judiciaire québécois qu'il s'agisse de la première action collective canadienne contre les fabricants d'opioïdes qui ait été autorisée à l'échelle de l'industrie afin de donner accès à la justice aux victimes des opioïdes".

Les avocats du groupe continueront à poursuivre agressivement ces procédures et à demander justice pour les membres du groupe qui ont subi de graves dommages à la suite de l'utilisation de médicaments sur ordonnance appartenant à la classe de médicaments connus sous le nom d'opioïdes, y compris ceux dont les ingrédients actifs sont l'oxycodone, l'hydrocodone, l'hydromorphone, le fentanyl, la morphine et la codéine.

Les personnes suivantes sont membres du groupe autorisé et sont couvertes par la présente action collective :

Toutes les personnes au Québec à qui l'on a prescrit et qui ont consommé un ou plusieurs des médicaments opioïdes identifiés à l'annexe I ci-jointe, fabriqués, commercialisés, distribués et/ou vendus par les Défendeurs entre 1996 et aujourd'hui ("Période du recours") et qui ont été diagnostiquées par un médecin comme souffrant ou ayant souffert d'un trouble lié à l'utilisation d'opioïdes.

Le Groupe exclut toute personne dont la réclamation, ou toute partie de celle-ci, est liée aux médicaments OxyContin et OxyNEO, ainsi qu'aux médicaments opioïdes qui étaient uniquement et exclusivement disponibles pour une utilisation en milieu hospitalier et non prescrits pour une utilisation à domicile.

Le Groupe comprend également les héritiers directs de toute personne décédée qui, de son vivant, répondait à la description ci-dessus, sous réserve des mêmes exclusions.

Le jugement autorisant le recours collectif sur les opioïdes au Québec sera affiché sur les sites Web des avocats du groupe dans les prochains jours, aux adresses suivantes : https://ffmp.ca/ et https://tjl.quebec/.

12 avril 2024 à 18:13

