Mise à jour sur le pont-jetée LaSalle

KINGSTON, ON, le 12 avril 2024 /CNW/ - Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) souhaite faire le point sur la fermeture du pont-jetée LaSalle, à la suite des avis publics publiés le 2 avril et le 4 avril.

L'équipement spécialisé installé la semaine dernière a été en mesure de soutenir le contrepoids et de stabiliser la structure, et SPAC a pu effectuer les premières inspections du pont. Des relevés laser détaillés se poursuivront cette semaine pour déterminer le positionnement précis de tous les éléments de la structure du pont. Les dommages causés à l'élément diagonal compromis sont importants et nécessitent une solution de réparation complexe.

SPAC a constitué une équipe diversifiée d'ingénieurs et d'entrepreneurs spécialisés pour accélérer l'élaboration d'une solution de réparation. Nous travaillons sans relâche afin de mettre au point cette solution et rouvrir le pont dès que possible. SPAC étudie également des options pour rétablir l'accès sécuritaire des piétons au pont pendant que les travaux sont en cours.

La santé et la sécurité des usagers qui empruntent le pont-jetée LaSalle sont de la plus haute importance pour SPAC. Alors que les efforts se poursuivent, SPAC souhaite aviser les usagers que le pont demeurera fermé pendant plusieurs semaines. Les délais de réouverture du pont à la circulation piétonnière et automobile ainsi que de reprise des opérations maritimes restent inconnus. Nous pouvons toutefois confirmer que la reprise des opérations maritimes d'ici le début de la saison d'activité maritime, qui a habituellement lieu le 1er mai, ne sera pas réalisable.

Nous nous engageons à communiquer de plus amples renseignements dès qu'ils seront disponibles et invitons les usagers à consulter nos avis publics et nos comptes sur les réseaux sociaux pour obtenir des mises à jour.

12 avril 2024 à 16:12

