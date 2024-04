21e Rencontre alternée des premiers ministres français et québécois - Le Québec et la France signent une entente en matière de gouvernance, de politiques publiques et d'innovation en faveur des jeunes





QUÉBEC, le 12 avril 2024 /CNW/ - Le premier ministre François Legault a conclu aujourd'hui, avec le premier ministre français, M. Gabriel Attal, l'Entente portant sur la coopération en matière de gouvernance, de politiques publiques et d'innovation pour la jeunesse.

Depuis le 11 avril, une délégation de la France est présente au Québec afin de participer à la 21e Rencontre alternée des premiers ministres (RAPM) québécois et français. Instaurées en 1977, les RAPM visent à renforcer les liens entre la France et le Québec ainsi qu'à définir les grandes orientations qui servent à poursuivre leurs actions communes.

L'Entente entre le Québec et la France a pour objectif de renforcer et de diversifier la coopération en matière de jeunesse en mettant en place une structure de coopération commune. Elle vise notamment à enrichir les échanges d'expertise et de pratiques exemplaires en matière de gouvernance, de politiques publiques et d'innovation en faveur des jeunes, et à explorer de nouvelles façons de soutenir les partenaires et les organismes qui, de part et d'autre, contribuent au succès de la coopération franco-québécoise en matière de jeunesse.

De plus, l'Entente fait mention de l'importance de renforcer, en premier lieu, les capacités d'intervention auprès de la jeunesse, notamment par l'enrichissement des connaissances, la formation des intervenantes et intervenants ainsi que par l'information et, en deuxième lieu, la reconnaissance de l'expertise jeunesse qu'exercent les parties.

Un comité de gouvernance et un comité de suivi, auxquels siègent des représentants et représentantes du Secrétariat à la jeunesse du Québec et leurs vis-à-vis français s'assureront de l'atteinte des objectifs de cette entente.

Citations

« Nous sommes impatients de concrétiser cette collaboration avec nos homologues français. Nous nous devons d'unir nos forces, d'échanger sur nos façons de faire, de renforcer nos capacités d'intervention et d'enrichir nos connaissances pour les jeunes du Québec et de la France. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Cette entente représente une occasion exceptionnelle de renforcer la coopération en matière de jeunesse entre le Québec et la France, et ainsi d'offrir aux jeunes de ces deux États les outils nécessaires pour développer leur plein potentiel. C'est un témoignage fort de l'engagement du gouvernement envers les générations futures. »

Samuel Poulin, adjoint parlementaire du ministre responsable de la Jeunesse

Faits saillants

Le Secrétariat à la jeunesse du Québec et la Direction de la jeunesse de l'éducation populaire et de la vie associative en France ont élaboré, à l'automne 2019, un plan d'action commun qui prévoit notamment la signature d'une entente de collaboration.

ont élaboré, à l'automne 2019, un plan d'action commun qui prévoit notamment la signature d'une entente de collaboration. La jeunesse est un pilier de la coopération franco-québécoise, avec notamment l'Office franco-québécois pour la jeunesse qui contribue concrètement depuis 1968, grâce à ses programmes de mobilité, au rapprochement des jeunesses française et québécoise.

Liens connexes

Secrétariat à la jeunesse du Québec

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie

OFQJ

Suivez le Ministère dans les médias sociaux @MCCQuebec.

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

12 avril 2024 à 13:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :