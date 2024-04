Festivals et événements de la saison printanière 2024 - Le gouvernement du Québec accorde 11 000 $ pour le concours Solistes et petits ensembles





QUÉBEC, le 12 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer, par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques, un montant de 11 000 $ pour le concours Solistes et petits ensembles, qui a lieu à Victoriaville jusqu'au 14 avril.

La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le concours Solistes et petits ensembles représente une vitrine incontournable pour des milliers de jeunes musiciens et musiciennes d'ici. Grâce entre autres à ses classes de maître et à ses récitals, il contribue au développement de la relève musicale.

Citations :

« Quelle fierté pour le gouvernement de soutenir la présentation du concours Solistes et petits ensembles, un événement culturel qui favorise le rayonnement du Québec comme destination touristique par excellence! Cette compétition contribue également à la vitalité économique du Centre-du-Québec tout en faisant briller le talent de nos jeunes musiciens et musiciennes. J'invite chaleureusement les participants et participantes et leur entourage à profiter pleinement de leur séjour dans la région pour découvrir les attraits et les activités qui l'animent. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le concours Solistes et petits ensembles accueille depuis 23 années de nombreux participants et participantes, dynamisant du même coup notre milieu de vie. Ce sont plus de 1 000 petits spectacles qui se déroulent à l'école secondaire Le boisé de Victoriaville durant ces trois jours. Réellement, cet événement est devenu, au fil des ans, une tradition printanière très attendue des jeunes musiciens et musiciennes provenant des quatre coins du Québec. C'est vraiment gratifiant de voir ces jeunes se développer une telle passion pour la musique. Enfin, je profite du moment pour remercier les membres du comité organisateur, la porte-parole Sarah-Maude Desgagné et les nombreux bénévoles. Bon événement! »???

Éric Lefebvre, député d'Arthabaska et whip en chef du gouvernement

Faits saillants :

Le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient des initiatives qui encouragent le développement d'une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec.

Ses objectifs généraux sont les suivants : consolider la position de la destination québécoise sur la scène nationale et internationale; favoriser le développement des rassemblements touristiques dans une approche responsable et durable, et ce, partout au Québec.

Les projets soutenus dans le cadre des volets Festivals et événements touristiques majeurs et Festivals et événements d'envergure touristique devront désormais répondre à des obligations en matière de développement durable et pourront dorénavant bénéficier d'ententes triennales.

