La « caméra ampoule » remporte le prestigieux iF Design Award 2024





MUNICH, 12 avril 2024 /PRNewswire/ -- Les résultats du prestigieux concours international iF Design Award (International Forum Design Award) 2024 ont été officiellement dévoilés en Allemagne. Un produit pionnier de la marque IMOU, la caméra ampoule, s'est distingué parmi près de 11 000 candidatures provenant de 72 pays et régions du monde.

Sa philosophie de conception unique et son application de pointe des technologies intelligentes ont fait la différence. En effet, après un examen minutieux par le groupe d'experts internationaux distingués qui composent le jury indépendant de l'iF, ce concept innovant a obtenu les faveurs de 132 évaluateurs, ce qui lui a permis de remporter cet illustre prix.

L'iF Design Award créé en 1953 et considéré comme les ''Oscars du design'', est organisé par le prestigieux International Forum Design GmbH. Ce dernier représente une référence mondialement reconnue en matière d'excellence du design. Cette distinction évalue de manière exhaustive les produits en fonction de différents critères et notamment l'innovation, la fonctionnalité, la convivialité, l'esthétique et la durabilité. Son ambition est d'honorer les acteurs du marché faisant preuve d'excellence en matière de design industriel et de services.

La caméra ampoule IMOU s'est distinguée au milieu d'une concurrence féroce en intégrant ingénieusement les fonctionnalités d'éclairage et de surveillance dans un seul et même produit. Son design distinctif en forme d'ampoule préserve non seulement la ligne discrète des ampoules traditionnelles, mais intègre également l'essence de la technologie intelligente moderne. Le corps de la caméra ampoule présente un design épuré caractérisé par une palette de couleurs subtiles. Elle adopte une esthétique à la fois minimaliste et sophistiquée. Ce design permet une intégration harmonieuse de la dans divers environnements de vie, offrant un équilibre harmonieux entre élégance et performance.

Il convient de souligner que la caméra ampoule a été conçue pour permettre une installation sans effort, ce qui lui a valu de nombreux éloges de la part des évaluateurs. La conception de la douille universelle au sommet de l'ampoule résout les problèmes liés à l'utilisation souvent fastidieuse de câbles, ce qui permet aux utilisateurs d'installer et d'améliorer leurs systèmes de surveillance intelligents sans effort.

En termes de performances, la caméra ampoule IMOU est dotée d'une technologie d'imagerie haute définition de 5MP, offrant des qualités de vision nocturne exceptionnelles et un large angle de vue pour une surveillance complète 24 heures sur 24. De plus, ses algorithmes intelligents intégrés permettent une identification et un suivi précis des cibles en mouvement. Grâce à la connectivité Wi-Fi, les utilisateurs peuvent accéder à distance à la visualisation et à l'enregistrement en temps réel, créant ainsi une solution complète de sécurité à domicile. La caméra ampoule est également respectueuse de l'environnement, économe en énergie et d'une longue durée de vie, s'alignant parfaitement avec les principes de la conception écologique.

L'attribution de l'iF Design Award à la caméra ampoule d'IMOU ne représente pas seulement une avancée pour l'équipe de conception, c'est aussi une reconnaissance internationale de la marque IMOU et de son savoir-faire en matière de conception et design de produits et d'innovation. IMOU continuera à défendre le principe selon lequel la priorité doit être donnée à l'expérience utilisateur, en continuant d'explorer et d'innover sans relâche dans le domaine de la technologie domestique intelligente.

Dans le futur, IMOU continuera de se concentrer sur l'innovation technologique, d'améliorer la conception des produits et de développer les fonctionnalités, s'efforçant sans cesse de créer une expérience de vie avec plus de confort, de sécurité et d'intelligence pour les consommateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2380854/IF_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2384602/PR_IF_image_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2384603/PR_IF_image_3.jpg

12 avril 2024 à 07:23

