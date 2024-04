LG DÉVOILE LES PRIX ET LA DISPONIBILITÉ DE SES PRODUITS DE DIVERTISSEMENT À DOMICILE 2024 POUR LE CANADA





Présentation d'une nouvelle gamme de téléviseurs OLED evo, de la barre de son SG10TY compatible et de nouveaux téléviseurs QNED

TORONTO, le 11 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, LG Electronics Canada (LG) a dévoilé les prix et la disponibilité de sa gamme de produits de divertissement à domicile 2024 pour le Canada, comprenant les téléviseurs OLED evo, une nouvelle barre de son Dolby Atmos sans fil à 3.1 canaux (le modèle SG10TY) et les nouveaux téléviseurs QNED.

Dotés des plus récentes technologies basées sur l'IA et d'une plateforme webOS mise à niveau offrant un éventail de fonctionnalités intelligentes, les téléviseurs OLED evo et QNED 2024 de LG proposent une expérience de divertissement à domicile enrichie.

Téléviseurs OLED evo 4K 2024 de LG

Bénéficiant d'une décennie de savoir-faire en innovation OLED, les nouveaux téléviseurs OLED evo de LG sont dotés d'un optimiseur de résolution IA avancé qui utilise une analyse précise de l'image au niveau du pixel afin d'améliorer la netteté des objets flous et de l'arrière-plan1. La fonction de son IA Pro intégrée permet aux haut-parleurs du téléviseur de diffuser un son plus riche et plus complet, ce qui crée un meilleur environnement de visionnement. La technologie d'IA mise à jour peut distinguer les voix de la bande sonore, ce qui permet aux téléspectateurs d'entendre des dialogues clairs et un son qui semble émaner naturellement du centre de l'écran.

La réputation des téléviseurs OLED de LG en tant que choix inégalé pour les jeux vidéo n'est plus à faire. Les plus récents modèles offrent plusieurs avantages, notamment un taux de rafraîchissement impressionnant de 4K à 144 Hz2 et des fonctions HDMI 2.1 complètes. Ces téléviseurs sont également dotés de la fonction Optimiseur de jeu, qui permet de basculer facilement entre les préréglages d'affichage conçus pour différents types de jeux, et prennent en charge les technologies GSYNCMD de NVIDIAMD et FreeSync d'AMD afin d'éliminer les effets de déchirement et de sautillement de l'image qui brisent l'immersion, pour une expérience de jeu des plus réalistes.

Série OLED evo G4 de LG

Conçu exclusivement pour la série OLED evo G4 de LG, le nouveau processeur IA Alpha 11 (?11) offre des performances graphiques et une vitesse de traitement améliorées par rapport à son prédécesseur, permettant aux utilisateurs de trouver et de choisir le contenu qu'ils veulent visionner, et ce, rapidement et sans décalage. Offerte en cinq tailles d'écran (97, 83, 77, 65 et 55 pouces), la série G4 est proposée à partir de 3 099,99 $ et peut être achetée sur le site lg.ca et auprès de certains détaillants au Canada.

Série OLED evo C4 de LG

Dotés de la technologie Luminosité intense de LG, les téléviseurs de la série C4 agrandissent chaque pixel pour une qualité lumineuse qui brille dans les moindres détails, même dans les pièces bien éclairées. Offerte en six tailles d'écran (83, 77, 65, 55, 48 et 42 pouces), la série OLED evo C4 de LG est proposée à partir de 1 849,99 $ et peut maintenant être achetée sur le site lg.ca et auprès de certains détaillants au Canada.

Barre de son LG SG10TY

Complétant les téléviseurs primés de la série OLED evo G4 de LG, la barre de son LG SG10TY (au prix de 999,99 $) constitue le compagnon audio idéal. Lorsque la fonction WOW Orchestra est activée, la barre de son LG SG10TY et les téléviseurs OLED evo G4 de LG compatibles exploitent tout le potentiel des haut-parleurs pour créer une scène sonore élargie. La technologie de son spatial 3D immersif (3D Spatial Sound)3 de LG applique l'analyse des canaux par l'entremise d'un moteur 3D afin d'envoûter les auditeurs avec un son réaliste et une sensation d'espace convaincante. De plus, la fonction de calibration intelligente de la pièce de LG analyse rapidement l'environnement d'une pièce et ajuste les réglages, améliorant ainsi le son pour l'harmoniser avec l'acoustique de la pièce. En nouveauté pour 2024, la calibration intelligente de la pièce étend sa capacité aux haut-parleurs ambiophoniques arrière, élargissant ainsi l'immersion sonore et offrant plus de flexibilité pour l'installation.

Les capacités WOWCAST de la barre de son LG SG10TY lui permettent de se connecter sans fil à tous les téléviseurs OLED evo G4 de LG, tandis que sa conception One Wall maintient un environnement de visionnement élégant, sans câbles visibles. La conception bien pensée de l'appareil s'aligne parfaitement avec la largeur d'un téléviseur OLED evo G4 de 65 pouces. Elle s'adapte au cadre et au profil ultramince, ce qui permet une intégration harmonieuse.

Intuitive et conviviale, l'interface WOW de LG permet de gérer sans effort les paramètres de la barre de son et de partager les modes sonores avec le téléviseur. Prenant en charge le Wi-Fi, cette barre de son offre une expérience d'écoute rehaussée avec une qualité audio haute-fidélité. Les auditeurs peuvent ainsi profiter de leur musique préférée à partir des plateformes de diffusion.

Téléviseurs QNED 2024 de LG

La gamme de téléviseurs QNED 2024 de LG a évolué avec l'ajout du processeur IA ?8, qui offre de meilleures performances graphiques et d'intelligence artificielle, ainsi qu'une vitesse de traitement plus rapide.

La fonctionnalité Image IA Pro utilise une technologie de pointe pour distinguer habilement les visages, les objets et les arrière-plans d'une scène, en enrichissant la texture et les détails fins pour offrir un réalisme inégalé.

La reproduction tonale dynamique professionnelle divise l'image en blocs et analyse chacun d'entre eux en temps réel pour détecter les zones les plus sombres et les plus lumineuses, en rehaussant chaque détail avec une optimisation HDR précise pour offrir une qualité d'image tridimensionnelle.

Le son IA Pro permet aux téléspectateurs de bénéficier d'un son ambiophonique virtuel à partir des haut-parleurs intégrés du téléviseur. Pour un système audio unifié, WOW Orchestra intègre de manière fluide les haut-parleurs du téléviseur avec certaines barres de son LG pour créer l'expérience sonore 3D suprême.

Les téléviseurs QNED de LG sont également dotés de la technologie de couleur Quantum Dot NanoCell, qui produit des couleurs plus riches et plus précises afin d'obtenir une qualité d'image superbe et hyperréaliste, ainsi qu'une profondeur visuelle rehaussée pour une expérience de divertissement à domicile plus immersive et tridimensionnelle.

La gamme de téléviseurs QNED 2024 de LG offre un vaste éventail d'options d'écran qui permettent de s'adapter à n'importe quel environnement.

Téléviseur QNED Mini DEL QNED90 de LG

Doté de la technologie de gradation précise, le téléviseur QNED Mini DEL QNED90 de LG offre des gradations améliorées et un contrôle précis du rétroéclairage pour des couleurs plus vives et des niveaux de noir plus profonds. L'option d'échelle à un million de gris (« Million Grey Scale ») différencie les nuances de gris et affiche les dégradés avec une précision de 20 bits, ce qui permet d'obtenir un contraste extrêmement vif. Ce téléviseur est offert en trois tailles d'écran (86, 75 et 65 pouces), à partir de 2 099,99 $, et peut être acheté sur le site lg.ca et auprès de certains détaillants au Canada.

Téléviseur QNED QNED85T de LG

Le téléviseur QNED QNED85T de LG présente une conception haut de gamme et sophistiquée ainsi qu'un profil mince et élégant qui s'intègre dans presque tous les environnements. Il est doté d'une technologie de gradation locale pour un contraste net et une luminosité exceptionnelle. Les téléviseurs sont offerts en cinq tailles d'écran (86, 75, 65, 55 et 50 pouces), à partir de 1 099,99 $, et peuvent être achetés sur le site lg.ca et auprès de certains détaillants au Canada.

Expérience utilisateur améliorée

LG rehausse encore la barre du divertissement à domicile avec une personnalisation polyvalente et une commodité accrue. Les téléviseurs intelligents 2024 de LG sont dotés de la plus récente plateforme webOS et peuvent interagir avec les appareils domestiques intelligents, notamment Apple AirPlay, et intègrent Google Chromecast pour une meilleure compatibilité avec les appareils mobiles. Avec la plateforme pour téléviseurs intelligents webOS de LG, les utilisateurs peuvent créer jusqu'à dix profils individuels pour personnaliser leur expérience. De plus, l'interface conviviale de l'écran d'accueil offre un aperçu des derniers contenus visionnés par l'utilisateur, ce qui rend l'expérience de navigation encore plus fluide.

Afin de rendre la technologie plus inclusive et d'améliorer l'expérience utilisateur des personnes ayant des capacités diverses, LG offre des téléviseurs dotés d'un vaste éventail de fonctions d'accessibilité dans la section Accessibilité des tuiles à accès rapide. Cela signifie que tout le monde peut désormais trouver sans effort des fonctions d'accessibilité sur l'écran d'accueil. En outre, des tutoriels de contrôle à distance et des services de robot conversationnel aident les utilisateurs à accéder aux services simplement avec leur voix.

Prix et disponibilité

Pour connaître tous les détails des produits et savoir où les acheter, visitez le lg.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., une entreprise innovante dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public dont le chiffre d'affaires mondial s'élève à 64 milliards de dollars américains et dont le siège social se trouve à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site LG.ca.

1 La qualité de l'image du contenu optimisé varie en fonction de la résolution de la source. 2 Les téléviseurs OLED de LG des séries M4, G4 et C4 avec des tailles d'écran allant jusqu'à 83 pouces prennent en charge la résolution 4K à une fréquence allant jusqu'à 144 Hz. 3 Le son spatial 3D immersif est disponible en mode son CINEMA/IA Pro de la barre de son.

