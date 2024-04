Contentful nomme Karthik Rau au poste de PDG





Contentful a annoncé ce jour que son conseil d'administration a nommé Karthik Rau au poste de PDG. M. Rau succède à Steve Sloan, qui occupait cette fonction depuis 2019.

Karthik Rau apporte à Contentful plus de 20 ans d'expérience en tant que créateur d'entreprise et chef d'exploitation chevronné. Récemment, Karthik Rau a été le fondateur et PDG de SignalFx, une société de surveillance du cloud axée sur les équipes DevOps, acquise ensuite par Splunk pour 1,05 milliard USD. Auparavant, Karthik Rau a exercé plusieurs fonctions de cadre dans le secteur, notamment celle de vice-président de la gestion des produits et du marketing mondial chez VMware au cours de premières années de croissance de cette entreprise. Karthik Rau faisait partie des managers qui ont dirigé l'introduction en bourse de VMware, la plus grande IPO technologique de 2007.

« Le contenu est devenu l'un des piliers de la stratégie numérique de toute entreprise », a déclaré M. Rau. « L'émergence de l'IA générative entraînera une croissance exponentielle du contenu et accélérera le passage des anciens systèmes de gestion du contenu à la plateforme de contenu de Contentful, composable, évolutive, flexible et leader sur le marché. J'ai hâte de m'appuyer sur notre plateforme et notre succès commercial pour apporter beaucoup de valeur à nos clients, tout d'abord avec Contentful Studio, notre produit récemment lancé. »

« Karthik Rau est tout simplement la personne idéale pour nous guider tout au long de la prochaine phase de notre parcours de croissance », a déclaré Sascha Konietzke, cofondateur et directeur de la stratégie, Contentful. « C'est un entrepreneur visionnaire et brillant, expérimenté en création de marchés et en création de valeur pour les entreprises. Et, ce qui est vital pour nous, M. Rau est aussi un remarquable meneur d'hommes. Il galvanise les équipes grâce à son leadership basé sur l'écoute active, la collaboration et la détermination. »

Sascha Konietzke a ajouté : « Nous adressons notre sincère gratitude à Steve Sloan pour ses quatre années de leadership dévoué. Pendant cette période, les revenus annuels récurrents de Contentful sont passés de 40 millions USD à près de 200 millions USD, le nombre de nos clients dépasse les 4 000 et notre équipe est maintenant forte de près de 250 personnes localisées principalement à Berlin et de 800 dans le monde. Nous remercions chaleureusement Steve Sloan pour sa remarquable contribution à notre Société. Nous savons que Contentful est bien positionnée pour saisir les opportunités passionnantes qui nous attendent à l'avenir. »

À propos de Contentful

Contentful est la plateforme de contenu composable et intelligente qui libère tout le potentiel du contenu numérique d'une entreprise pour fournir des expériences client exceptionnelles et transformer le contenu en un actif commercial stratégique. Contentful Platform, Contentful Studio et l'écosystème Contentful combinent la flexibilité du contenu composable avec l'IA, ce qui permet aux équipes numériques de dynamiser les entreprises grâce à la collaboration, la rapidité et l'évolutivité. Contentful optimise les expériences de contenu innovantes de toutes les marques, dans toutes les régions et via tous les canaux des entreprises du monde entier, et notamment pour 30% des sociétés Fortune 500. Pour plus d'informations, visitez le site www.contentful.com.

Contentful, le logo Contentful et les autres marques énumérées ici sont des marques déposées de Contentful Inc., de Contentful GmbH et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

11 avril 2024 à 17:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :