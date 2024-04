Zywave s'associe à HTEC pour rationaliser la plateforme insurtech





HTEC, société internationale de services d'ingénierie, est fière d'annoncer un partenariat pluriannuel avec Zywave, un fournisseur de services d'insurtech de premier plan dans le cloud.

Pour rester à la pointe de l'évolution rapide dans le secteur de l'assurance, Zywave s'appuie sur des systèmes robustes, résilients et évolutifs. La plateforme tout-en-un de Zywave est une ressource technologique précieuse sur laquelle peuvent compter ses clients. Après avoir travaillé avec HTEC sur plusieurs projets, Zywave a décidé d'élargir son partenariat.

« En tant que société opérant sur un marché de l'assurance numérique de plus en plus complexe et dynamique, nous avions besoin d'un partenaire capable de nous aider à ce que nos solutions technologiques deviennent des technologies d'avenir », a déclaré Doug Marquis, chief technology officer de Zywave. « Les travaux précédents de HTEC réalisés sur notre plateforme ont fait de la société un partenaire stratégique de choix. Nous avons déjà constaté le retour sur investissement de l'ingénierie de pointe de HTEC, et nous pensons qu'ils sont taillés pour favoriser notre succès à long terme ».

HTEC a déjà contribué à l'intégration de différents services Zywave à une plateforme d'assurance unique, alimentée par les données. Pour assurer l'évolutivité de la plateforme, HTEC a garanti l'intégration des principaux fournisseurs de cloud que sont AWS et Azure.

« La mise en place d'une plateforme complète permet à Zywave d'exploiter les données et d'accéder rapidement à des informations concrètes. Nous avons également éliminé les services cloisonnés, ce qui simplifie l'intégration entre différents systèmes et réduit les coûts de maintenance. HTEC est très heureuse de s'associer pleinement à la réussite de Zywave », a déclaré Stefan Mr?i?, premier directeur de l'ingénierie et de la livraison chez HTEC.

HTEC est très enthousiaste à l'idée de cette poursuite de collaboration avec Zywave qui permettra de renforcer la position de la société en tant qu'organe d'assurance numérique. Ensemble, les deux sociétés continueront à façonner et à consolider le paysage de l'insurtech.

À propos d'HTEC :

HTEC est une société internationale d'ingénierie numérique, de développement de produits et de technologie qui contribue à l'évolution technologique des entreprises les plus influentes au monde, allant des startups innovantes aux entreprises du classement Fortune 500. Possédant plus de 2 000 experts répartis en Amérique du Nord et en Europe, HTEC est le partenaire technologique idéal pour ses clients et la plateforme de croissance ultime pour ses employés.

À propos de Zywave :

Zywave est le chef de file du secteur de l'assurance qui alimente la croissance commerciale de ses partenaires grâce à des solutions de gestion des ventes, de livraison aux clients, de contenu et d'analyse dans le cloud. La plateforme tout-en-un de Zywave offre des options personnalisables et conviviales qui permettent aux spécialistes de l'assurance de créer une solution unique pour répondre à leurs objectifs de croissance spécifiques. Plus de 18 000 opérateurs, agences et courtiers dans le monde entier utilisent les solutions Zywave, comme c'est le cas pour les 100 premiers courtiers d'assurance américains.

11 avril 2024 à 16:10

