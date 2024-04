Talkdesk recrute Munil Shah, innovateur dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'automatisation du cloud, en tant que directeur de la technologie





Talkdesk®, Inc., un leader mondial des centres de contact fondés sur l'IA pour les entreprises de toutes tailles, a annoncé aujourd'hui la nomination de Munil Shah au poste de nouveau directeur de la technologie (CTO), renforçant ainsi la position de l'entreprise en tant qu'innovateur en intelligence artificielle (IA) et en expérience client (CX). Il fera partie de l'équipe de direction exécutive de Talkdesk, sous la responsabilité de Tiago Paiva, président-directeur général.

Shah, un technologue expérimenté et accompli, dirigera l'ingénierie mondiale de Talkdesk. Il apporte à Talkdesk une expertise précieuse dans la construction de logiciels d'entreprise à grande échelle et dans la direction d'équipes mondiales performantes.

Plus récemment, Shah était CTO chez UiPath, Automation Cloud, où il a mis en place et dirigé l'organisation d'ingénierie. Il a orienté l'entreprise vers un modèle commercial basé sur le cloud et a joué un rôle stratégique dans l'introduction en bourse de l'entreprise. Auparavant, Shah a passé 24 ans chez Microsoft, dirigeant des équipes d'ingénierie et de produits pour plusieurs produits très réussis, dont Azure, Bing et Windows.

La nomination de M. Shah fait suite à l'annonce récente de l'introduction par Talkdesk de plusieurs innovations révolutionnaires et inédites dans le secteur de l'intelligence artificielle générative (GenAI) en matière de CX, parmi lesquelles on compte Talkdesk Ascend Connect, Talkdesk Autopilot for Banking, Talkdesk Autopilot for Retail, et Talkdesk Autopilot for Healthcare. Sous la direction de Shah, l'organisation d'ingénierie de Talkdesk accélérera la feuille de route en matière d'IA de l'entreprise et développera des technologies stratégiques de pointe sur le marché. Ces dernières offriront des expériences client centrées sur l'IA pour les entreprises du monde entier.

Outre son travail en entreprise, M. Shah se passionne pour l'aide aux jeunes entreprises en tant que conseiller et investisseur. Il est titulaire d'une maîtrise en informatique de l'Arizona State University et est basé à Seattle, dans l'État de Washington.

Citations à l'appui

Tiago Paiva, président-directeur général et fondateur de Talkdesk, a déclaré : « Notre focus sur l'ingénierie n'a jamais été aussi important. Être le leader de l'expérience client basée sur l'IA nécessite de devancer la courbe de l'innovation avec des technologies de premier plan sur le marché qui seront plus efficaces et permettront à nos clients d'avoir plus facilement du succès. Pour cela, nous avons besoin d'un CTO qui sait comment profiter rapidement des opportunités de croissance grâce à l'innovation lorsque des marchés comme l'IA et l'automatisation se rencontrent. Munil est l'homme qu'il nous faut, et je suis excité par ce qu'il fera ici. »

Munil Shah, directeur de la technologie chez Talkdesk, a déclaré : « Il y a un changement massif en cours dans l'industrie du logiciel avec le lancement de ChatGPT et de GenAI, et le centre de contact est fortement impacté. C'est un moment crucial pour Talkdesk alors que le marché de l'IA conversationnelle et des agents virtuels devrait croître rapidement. En tant que CTO de Talkdesk, la recherche incessante de la satisfaction client doit être ancrée dans chaque produit que nous livrons et dans chaque fonctionnalité que nous offrons. Je suis prêt et honoré de diriger l'entreprise dans cette prochaine ère de l'intelligence artificielle, de l'automatisation et de l'innovation en matière d'expérience client. »

À propos de Talkdesk

Talkdesk® est un leader mondial des centres de contact cloud pour les entreprises de toutes tailles. Talkdesk CX Cloud et Industry Experience Clouds aident les entreprises à fournir un service client moderne à leur façon. Notre plateforme de centre de contact fiable, flexible et innovante tire parti de l'IA et de l'automatisation pour obtenir des résultats exceptionnels pour leurs clients et optimiser le résultat net. Au service des entreprises clientes dans plus de 100 pays, nous nous associons à nos clients pour offrir une innovation continue et des résultats révolutionnaires. Notre engagement inébranlable à faire ce que nous disons et notre investissement dans les plus hauts niveaux de sécurité et de fiabilité pour nos produits nous procurent un positionnement inégalé dans le secteur. Améliorez l'expérience de vos clients, renforcez votre efficacité et augmentez votre chiffre d'affaires avec Talkdesk, une plateforme de centre de contact cloud conçue pour votre secteur d'activité. Pour en savoir plus et assister à une démonstration autoguidée , rendez-vous sur www.talkdesk.com .

Talkdesk est une marque déposée de Talkdesk, Inc. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commercialestm ou déposées® de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n'implique aucune affiliation ou approbation de leur part.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

11 avril 2024 à 15:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :