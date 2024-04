Reprise des travaux d'élargissement de l'autoroute 20, à Lévis





LÉVIS, QC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers que les travaux d'élargissement de l'autoroute 20, en direction est, à Lévis, reprendront le 14 avril et se poursuivront jusqu'à la mi-novembre. Les interventions consisteront notamment à élargir la chaussée à trois voies, entre les kilomètres 319 et 323, en direction est. Le Ministère procédera également à l'asphaltage de la chaussée sur sa pleine largeur, entre les kilomètres 323 et 326.

Ce projet vise à améliorer les déplacements sur le territoire de Lévis et à sécuriser le réseau autoroutier aux heures de pointe, entre les accès au pont Pierre-Laporte et la route du Président-Kennedy. Une fois les interventions terminées, une troisième voie aura été ajoutée sur environ 6 kilomètres, en direction est, et sur environ 10 kilomètres, en direction ouest.

Principe général des entraves

Durant les travaux, la circulation se fera principalement sur des voies déviées où la limite de vitesse sera réduite, parfois dans les deux directions, selon les phases du chantier. Des fermetures ponctuelles d'une voie sur deux de l'autoroute et de ses bretelles sont également prévues.

Afin de connaître les entraves en cours, les automobilistes sont invités à consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement leurs déplacements.

Pour la sécurité des usagers et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

11 avril 2024 à 14:30

