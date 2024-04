Grève chez Shred-It - Un employeur qui perd la carte pour des jeans

Nous, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, et le Premier ministre de la République française, Gabriel Attal, nous sommes rencontrés hier et aujourd'hui pour approfondir les relations bilatérales déjà fortes entre nos deux pays qui sont...

Le premier ministre Justin Trudeau a accueilli le premier ministre de la France, Gabriel Attal, à l'occasion de sa première visite officielle au Canada, les 10 et 11 avril. Unis par une histoire commune et une étroite relation, le Canada et la...