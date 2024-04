Cognizant a accordé 70 millions de dollars pour promouvoir la diversité des communautés à l'échelle mondiale





À l'appui de son initiative Synapse, le financement philanthropique de Cognizant réaffirme son engagement de longue date à former des personnes pour les emplois de l'avenir

TEANECK, New Jersey, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), une entreprise technologique mondiale de premier plan, a accordé des fonds philanthropiques de 70 millions de dollars par le biais de 117 subventions à 77 organisations dans le monde depuis 2018. Cette étape importante s'appuie sur la longue histoire de Cognizant, qui investit des fonds philanthropiques dans des programmes mondiaux d'acquisition de compétences et crée des partenariats qui favorisent la mobilité économique des communautés sous-représentées. Plus récemment, l'effort de Cognizant en matière de dons d'entreprise a été intégré comme un élément clé de l'initiative Synapse de l'entreprise pour former un million de personnes aux emplois du futur d'ici la fin de l'année 2026.

Cognizant a une longue tradition d'investissement dans la formation et l'éducation de la main-d'oeuvre mondiale, ainsi que dans la promotion des communautés sous-représentées et des groupes marginalisés par le biais de parcours de réussite. Dans le cadre de l'initiative Synapse lancée récemment par Cognizant, les fonds philanthropiques, les partenariats communautaires et le bénévolat viseront à aider 300 000 personnes à réussir leur transition professionnelle vers la technologie et les emplois d'avenir dans le domaine de l'IA.

Commentant ces initiatives, Tobi Young, vice-président et directeur des affaires générales chez Cognizant, a déclaré : « Cognizant a lancé Synapse dans le cadre de son engagement à former et à préparer la main-d'oeuvre à l'IA et à l'économie numérique. Nous sommes fiers d'investir dans nos partenariats d'éducation communautaire et sans but lucratif afin de doter les gens de nouvelles compétences technologiques, de soutenir les collectivités à mesure que l'économie numérique se développe et d'améliorer les opportunités économiques pour tous. »

Cognizant concentre ses investissements en matière de compétences dans des organisations qui 1) offrent un accès précoce à l'apprentissage et au networking ; 2) créent des passerelles pour les personnes qui débutent leur carrière ou la font progresser dans la technologie et 3) inspirent de nouvelles idées qui incitent le secteur de la technologie à aller de l'avant pour soutenir les compétences. Ensemble, ces organisations ont contribué à inspirer, à éduquer et à préparer les communautés et les personnes de tous âges à réussir sur le marché du travail actuel en pleine évolution. Pour l'année 2023 uniquement, voici un échantillon des dons de Cognizant à l'échelle mondiale :

1. Organisations qui offrent un accès précoce à l'apprentissage et au networking, comme :

Girlstart Soutien à l'éducation en STIM (science, technologie, ingénierie et mathématiques) pour les filles tout au long de l'année. En 2024, Girlstart vise à atteindre plus de 1 800 filles de CM1 et CM2 (Grades 4 et 5 aux États-Unis) grâce à 88 programmes parascolaires au Texas , en Californie et au Massachusetts , ainsi que plus de 900 filles du CM1 à la 4e (Grades 4 à 8 aux États-Unis) grâce à 36 camps d'été thématiques intensifs en STIM.

Raspberry Pi Foundation Soutien aux programmes Code Club et CoderDojo au Royaume-Uni, qui offrent aux jeunes des possibilités gratuites et accessibles d'apprendre à coder et à créer avec la technologie numérique. Ces clubs sont proposés localement par des éducateurs et des bénévoles dans des lieux communautaires comme les écoles et les bibliothèques, et 17 000 élèves devraient bénéficier directement de cet investissement.

Year Up Soutien aux services directs et aux programmes novateurs de développement de la main-d'oeuvre de Year Up dans tout le pays dans des régions comme Atlanta , Austin , Bay Area, Charlotte , Chicago , Dallas , Denver, New York , Phoenix et plus encore. Ces fonds permettent à Year Up de continuer à mettre en oeuvre ses programmes de formation professionnelle, d'explorer de nouveaux modèles de programme et d'améliorer les opérations organisationnelles internes afin de mieux servir plus de 4 000 jeunes adultes en 2024.



2. Organisations qui créent des passerelles pour les personnes qui commencent leur carrière et la font progresser dans le domaine des technologies, comme :

Le Blind Institute of Technology Soutien au Blind Institute of Technology, qui dispense une formation aux compétences techniques adaptées à l'industrie et délivre des diplômes aux demandeurs d'emploi en situation de handicap qui veulent augmenter leur potentiel salarial et trouver un travail intéressant.

Code Platoon Soutien aux programmes de formation en ingénierie logicielle full-stack et en ingénierie cloud DevOps de Code Platoon en 2024. Depuis 2016, CodePlatoon a délivré des diplômes à plus de 500 anciens combattants et conjoints de militaires, dont 74 % ont trouvé un emploi dans les 6 mois suivant l'obtention de leur diplôme.

École d'intégration numérique ReDI Soutien à l'école d'intégration numérique ReDI en Allemagne, car elle permet à des personnes qui pourraient autrement être exclues du paysage technologique de devenir autonomes. Cela contribuera à la création d'une communauté mondiale diversifiée, compétente et interconnectée. Le financement de Cognizant soutient le Digital Career Program, qui offre des cours de high-tech aux étudiants qui veulent faire carrière dans le secteur de la technologie, et le Digital Women Program, qui vise à donner les moyens aux femmes de s'améliorer dans le domaine de la technologie.

ICT Academy Cognizant Foundation India, dans le cadre de son initiative phare « Tech4All », s'est associé à ICT Academy, Tamil Nadu pour former 5 000 diplômées défavorisées à des compétences technologiques avancées en créant un centre d'excellence pour l'autonomisation des femmes dans 71 universités des États indiens du Karnataka, du Kerala, du Tamil Nadu et du Telangana. L'objectif du projet est de donner les moyens à des femmes diplômées d'acquérir des compétences essentielles dans le domaine de l'industrie 4.0 et de s'assurer qu'elles sont prêtes à accéder à un marché du travail dynamique.



3. Les organisations qui inspirent de nouvelles idées qui font avancer l'industrie de la technologie en faveur de la qualification, comme :

National Governors Association Center for Best Practices, Workforce Innovation Network (réseau d'innovation en matière de la main-d'oeuvre) National Governors Association Center for Best Practices (NGA Center), Workforce Innovation Network : soutenir la phase III du réseau d'innovation en matière de la main-d'oeuvre du Centre NGA pour soutenir les dirigeants des secteurs public et privé qui proposent des solutions innovantes en matière de main-d'oeuvre qui préparent les travailleurs aux emplois de demain. Le don soutient les réunions des conseillers des gouverneurs et des décideurs politiques de l'État, ainsi que le leadership éclairé pour faire progresser le domaine et aider les États à mettre en oeuvre les bonnes pratiques.

Work Shift, AI & Economic Opportunity Reporting Initiative Soutenir la production de rapports approfondis sur les façons dont l'intelligence artificielle remodèle l'éducation et le travail, en mettant un accent particulier sur la question de savoir si son utilisation exacerbe les inégalités ou ouvre de nouvelles portes au progrès économique. Le projet se concentrera sur 1) le rôle spécifique de l'IA dans la création (ou l'entrave) de meilleurs liens entre l'éducation postsecondaire et le travail, 2) les répercussions potentielles sur l'avancement économique pour les personnes de la moitié inférieure de la couche des revenus et 3) des exemples concrets de la façon dont l'utilisation de l'IA a déjà une incidence sur l'éducation postsecondaire et le travail.



L'initiative Synapse de Cognizant vise à préparer et à équiper des personnes de divers horizons, dans le monde entier, qui n'ont pas eu accès aux compétences technologiques afin qu'elles puissent participer et prospérer à mesure que de plus en plus d'emplois deviennent dépendants du savoir-faire technologique. Cognizant est convaincu qu'un ingrédient clé de la durabilité est d'investir dans la formation et l'amélioration des compétences afin que les individus acquièrent les compétences technologiques nécessaires pour maintenir leurs moyens de subsistance et leurs communautés. Pour plus d'informations sur Synapse, cliquez ici .

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser la technologie, à réinventer les processus et à transformer les expériences afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance dans notre monde en rapide évolution. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Découvrez comment sur www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

