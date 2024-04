LAT Multilingue décroche la certification B Corp pour son engagement social et environnemental





LAT Multilingue, une entreprise canadienne de traduction, d'adaptation de contenu, de localisation et de marketing multiculturel, est désormais une entreprise certifiée B Corp.

La certification B Corp est attribuée aux entreprises vérifiées qui répondent à des normes de performance, de responsabilité et de transparence concernant une multitude de facteurs, y compris les avantages sociaux, les dons de charité et les pratiques de gestion de la chaîne d'approvisionnement.

« Nous sommes heureux d'avoir obtenu la certification B Corp, » affirme Lise Alain, présidente de LAT Multilingue. « Nous croyons que les entreprises peuvent créer un impact positif, et nous tenons à mettre en place des mesures qui soutiennent nos collectivités. LAT s'engage à offrir une contribution positive à la société pour aider à la création d'une économie inclusive, équitable et régénératrice. »

LAT Multilingue est en bonne posture pour continuer de solidifier son engagement envers des normes sociales et environnementales élevées.

La politique sur la durabilité de LAT Multilingue cible trois valeurs : l'avenir durable, l'environnement durable et l'économie durable. La direction et les employés de l'entreprise prennent des mesures pour réduire les déchets, prévenir la pollution et conserver l'énergie. Ils cherchent également à favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion par la mise en place de procédures concrètes à l'échelle de l'entreprise afin d'offrir différentes possibilités à leurs employés actuels et futurs, quels que soient leur genre, leur orientation sexuelle, leur religion, leur race et leurs origines culturelle et linguistique.

L'engagement de LAT envers les pratiques respectueuses de l'environnement s'étend jusqu'à ses lieux de travail, où elle encourage des pratiques comme le recyclage, l'approvisionnement durable, la réduction de l'usage du papier et le télétravail pour réduire le besoin d'espaces physiques et les impacts environnementaux qui y sont associés.

À propos de LAT Multilingue

Fondée en 1999, LAT Multilingue fournit des services de traduction et de marketing, visant particulièrement à aider les clients à toucher un public multiculturel. Ses services de traduction sont axés sur la traduction éthique, intégrant des principes de diversité, d'équité et d'inclusion. Elle se spécialise dans la traduction, l'adaptation de contenu, la localisation, l'interprétation et le marketing numérique pour une vaste gamme de secteurs. Sa mission est d'aider les entreprises et les organismes à rejoindre divers marchés en leur offrant des services de traduction exceptionnels et des stratégies de marketing sensibles à la dimension culturelle.

