oceansix engage la société américaine de relations avec les investisseurs RBMG





oceansix future paths Ltd. (la « société » ou « oceansix ») (Canada-TSXV : OSIX, US-OTCQB : AKMYF, Francfort-FSE : 5FC0), une entreprise technologique et manufacturière dont la mission environnementale est de créer des produits novateurs et de bâtir des entreprises transformatrices à partir de déchets plastiques, a le plaisir d'annoncer qu'elle a retenu les services de la firme américaine de communication d'entreprise RB Milestone Group LLC (« RBMG »). RBMG a été engagée pour fournir à oceansix des services de relations avec les investisseurs, y compris des conseils en matière de communications d'entreprise, de tournées de présentation non commerciales et d'intelligence de marché, ainsi que des recommandations d'affaires. RBMG a été engagée pour une durée initiale de 12 mois, payée en numéraire. RBMG n'a aucun lien de dépendance avec la société. L'accord est soumis à l'approbation des autorités réglementaires.

À propos de RB Milestone Group LLC (RBMG)

Fondé en 2009, RBMG est un cabinet de communication d'entreprise primé, basé aux États-Unis et spécialisé dans le conseil en relations avec les investisseurs. Il a des bureaux à New York et à Stamford, dans le Connecticut. Le cabinet de conseil américain de RBMG propose des programmes de relations avec les investisseurs sur mesure pour les entreprises émergentes, qu'elles soient privées ou cotées sur le NYSE, le NASDAQ, l'OTC, le TSX, le TSXV, le CSE, l'ASX ou l'AIM. RBMG affine les stratégies de communication, pondère les données et conseille les clients sur la manière de pénétrer de nouveaux marchés. Il aide les clients à cibler et à établir des relations avec des parties prenantes américaines de niche et des stratèges clés de l'industrie à l'échelle mondiale. En utilisant des techniques numériques, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique, RBMG a développé des méthodes qui améliorent les initiatives traditionnelles d'IR des clients afin de maximiser le retour sur investissement. RBMG travaille en partenariat avec des clients dans un large éventail de segments industriels, y compris, mais sans s'y limiter, la cleantech, les biens de consommation, la technologie financière, les soins de santé, les métaux et mines, les services professionnels, les énergies renouvelables et la technologie. Pour en savoir plus sur RBMG, rendez-vous sur : www.rbmilestone.com

À propos d'oceansix

oceansix est une source mondiale de solutions radicales et durables et d'inventions à partir de déchets. Animée par la vision de créer des solutions significatives, oceansix invente constamment des façons de combiner la technologie de pointe avec la production durable et des produits à partir de déchets plastiques. oceansix crée des entreprises prospères dans des industries mondiales tout en résolvant certains des défis les plus urgents de la Terre. L'entreprise est fondée sur son modèle circulaire, dans lequel les produits sont fabriqués à partir de déchets et les revenus sont canalisés pour imaginer des idées révolutionnaires pour de nouveaux produits avec un énorme potentiel de marché et d'impact.

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué peut contenir des déclarations et des informations prospectives qui peuvent être identifiées par des formulations utilisant des termes tels que « s'attend à », « vise », « anticipe », « a l'intention de », « planifie », « croit », « cherche à », « estime » ou « sera ». Ces déclarations prospectives sont basées sur nos attentes actuelles et sur certaines hypothèses pouvant être sujettes à une variété de risques et d'incertitudes. Les résultats réellement atteints par oceansix future paths Ltd. peuvent différer substantiellement de ces déclarations prospectives. oceansix future paths Ltd. n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives ou de les corriger dans le cas de développements qui diffèrent de ceux anticipés. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

11 avril 2024 à 12:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :