CIBC Mellon nomme Shane Kuros au poste de chef du développement des affaires

TORONTO, le 11 avril 2024 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui le retour de Shane Kuros auprès de CIBC Mellon à titre de chef du développement des affaires. M. Kuros assume la responsabilité globale des fonctions de croissance et de développement des affaires de la société, et il se joint à l'équipe de la haute direction. Le retour de Shane Kuros marque un nouveau chapitre pour CIBC Mellon, qui continue d'innover et de se transformer pour mieux servir ses clients.

M. Kuros compte plus de 30 ans d'expérience en matière de gestion d'actifs et de développement de relations au Canada ainsi qu'à l'échelle mondiale. Il a récemment occupé le poste de chef mondial du développement des affaires - banques, courtiers et conseillers & Hedgemark auprès de BNY Mellon. Il a également occupé des postes de haute direction dans les domaines de l'administration de fonds, de l'analyse de placements, de la gestion du risque et de la conformité, de la communication de l'information et de la gestion de produits.

Il a auparavant oeuvré au sein de CIBC Mellon comme chef du développement des affaires et dirigé l'équipe d'Institutions Financières Mondiales (Global Financial Institutions) ou il était responsable des services aux banques mondiales, aux courtiers, aux fonds souverains et aux dépositaires. Sous sa direction, CIBC Mellon a établi et élargi un éventail de mandats institutionnels qui demeurent à ce jour desservis par CIBC Mellon.

« Je suis très heureux d'accueillir à nouveau Shane au sein de l'équipe de CIBC Mellon. Il apporte une connaissance approfondie des défis et des opportunités auxquels sont confrontés certains des investisseurs institutionnels les plus sophistiqués au monde, ainsi qu'une expérience éprouvée en matière de prestation de services à la clientèle et de croissance stratégique au Canada et à l'échelle mondiale, a déclaré Mal Cullen, chef de la direction de CIBC Mellon. Alors que notre entreprise mondiale continue d'innover et de se transformer pour soutenir nos clients, Shane est le leader idéal pour aider nos clients à saisir les opportunités et à faire prospérer leurs entreprises grâce à nos capacités en matière d'innovation, de données et de technologie. Nous effectuons d'importants investissements stratégiques dans nos plateformes et solutions technologiques, dont Eagle Accounting et Data Vault, afin de nous assurer que nous pouvons adapter la bonne combinaison de solutions à nos clients. »

« Je suis ravi de pouvoir à nouveau me concentrer sur la croissance des activités canadiennes de CIBC Mellon et de travailler une fois de plus avec l'équipe exceptionnelle du Canada, a déclaré Shane Kuros, chef du développement des affaires de CIBC Mellon. Le Canada est l'un des marchés les plus dynamiques au monde, où les régimes de retraite et gestionnaires d'actifs créent des modèles d'exploitation qui deviennent des exemples dans le monde entier. Il n'y a pas de meilleur endroit pour évoluer avec les clients, car ils ont accès à une technologie avancée, à des possibilités à l'échelle mondiale, ainsi qu'à notre architecture ouverte dynamique et modulaire. CIBC Mellon met de l'avant de véritables innovations grâce à des solutions registres d'investissements (IBOR), de suivi des marchés, pour placements alternatifs et d'applications modulaires. Je suis impatient de voir tout ce que nous bâtirons ensemble. »

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon est une société de placement canadienne qui aide des investisseurs institutionnels canadiens et des investisseurs institutionnels étrangers qui investissent au Canada à gérer leurs actifs financiers pendant l'ensemble du cycle de vie des placements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Banque Canadienne Impériale de Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. Au 31 décembre 2023, les actifs sous garde et/ou sous administration de CIBC Mellon s'élevaient à plus de 2 600 milliards de dollars canadiens. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 31 décembre 2023, avait 47 800 milliards de dollars américains d'actifs sous garde et sous gestion. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés. www.cibcmellon.com

