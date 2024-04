Porter inaugure son premier itinéraire dans l'Ouest canadien entre Montréal et Vancouver





Porter Airlines inaugure aujourd'hui son service entre l'aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) et l'aéroport international de Vancouver (YVR). Il s'agit de la première destination de Porter dans l'Ouest canadien à partir de Montréal.

Tous les passagers profiteront de l'accueil chaleureux et du service à bord exceptionnel de Porter, y compris une connexion Wi-Fi gratuite et rapide, une sélection de collations de qualité supérieure, et de la bière et du vin servis gratuitement dans de vrais verres. Ceux qui choisissent le tarif tout inclus PorterRéserve ont droit à un enregistrement prioritaire, à des sièges avec plus d'espace pour les jambes, à des cocktails prémélangés de qualité supérieure et à des repas frais et sains, qui sont toutefois offerts à la carte à l'achat d'un billet PorterClassique.

Le nouvel itinéraire sera offert à raison d'un vol aller-retour quotidien à bord d'un aéronef de pointe Embraer E195-E2 comptant 132 places. La configuration deux par deux signifie qu'il n'y a pas de sièges du milieu sur les vols de Porter.

Ce nouveau service offre diverses liaisons via Montréal vers l'Est du Canada, y compris Halifax et Toronto (aéroports Pearson et Billy Bishop), pour compléter le service quotidien déjà offert entre l'aéroport Pearson de Toronto et Ottawa à destination de Vancouver.

Le partenariat en partage de codes établi entre Porter et Air Transat permet d'offrir des liaisons pratiques entre YUL et l'Europe, dont Paris et Londres. Les voyageurs profiteront de plus de choix et de correspondances pratiques.

Le service depuis Montréal vers Edmonton et Calgary sera lancé plus tard ce printemps. Avec l'ajout des trois nouvelles destinations dans l'Ouest, Porter offrira huit vols sans escale à partir de Montréal. Les horaires détaillés se trouvent sur le site www.flyporter.com/fr-ca/.

Citations

« Notre présence à Montréal continue de croître grâce aux nouveaux services de Porter et à nos partenariats stratégiques avec des compagnies aériennes. Notre premier itinéraire entre Montréal et l'Ouest permettra d'offrir le service économique exceptionnel de Porter à encore plus de passagers au Canada et dans le monde. »

- Kevin Jackson, président de Porter Airlines

« ADM Aéroports de Montréal se réjouit de l'ajout de Vancouver aux destinations offertes par son partenaire Porter. Que ce soit par affaires ou pour explorer les paysages de l'Ouest canadien, cette nouvelle route directe offre un éventail de possibilités pour les passagers au départ de YUL. Nous sommes très heureux de soutenir Porter dans l'élargissement de son offre canadienne, qui répond aux besoins de différents groupes de voyageurs. La qualité de la desserte de YUL reflète toute sa vitalité et en ce sens, c'est toute la communauté qui en bénéficie ! »

- Mark Ruel, Directeur Capacité et Développement aérien d'ADM Aéroports de Montréal

« Nous félicitons Porter Airlines pour le lancement de son nouveau service quotidien sans escale entre Montréal et Vancouver, juste à temps pour les voyages printaniers et le célèbre Festival international de Jazz de Montréal. Ce nouveau service vers l'aéroport international de Vancouver, l'une des destinations canadiennes les plus populaires, offrira aux passagers une option supplémentaire et une plus grande flexibilité lors de leurs déplacements. Cette annonce renforce la position de Vancouver comme destination de choix et propose plus de voyages sans escale. »

- Terry Chou, gestionnaire, développement des services aériens, Aéroport international de Vancouver

À propos de Porter Airlines

Depuis 2006, Porter Airlines améliore l'expérience en classe économique pour chaque passager en s'assurant d'offrir un accueil chaleureux misant sur le style, l'attention et le charme. Sa flotte d'aéronefs Embraer E195-E2 et De Havilland Dash 8-400 dessert un vaste réseau de destinations nord-américaines depuis l'Est du Canada. Porter Airlines, dont le siège social est situé à Toronto, est une compagnie aérienne officielle 4 étoiles dans le Classement mondial des compagnies aériennesMD. Visitez www.flyporter.com ou suivez @porterairlines sur Instagram, Facebook et Twitter.

11 avril 2024 à 10:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :