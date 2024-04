L'opposition libérale demande une commission parlementaire pour discuter de nutrition dans le milieu sportif





QUÉBEC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Devant des témoignages préoccupants récemment relayés par les médias sur les dangers que provoquent des conseils mal avisés en matière de nutrition qui sont donnés à des jeunes athlètes, la tenue d'un mandat d'initiative a été demandée par l'opposition officielle sur le sujet. Une demande co-signée par les trois porte-paroles concernés, Enrico Ciccone (sports, plein air et saines habitudes de vie), Madwa-Nika Cadet (jeunesse) et André Fortin (santé), a été acheminée au président de la Commission de la santé et des services sociaux afin d'entendre en commission parlementaire des professionnels de la nutrition, de la santé et du milieu sportif sur cet enjeu.

Selon les porte-paroles libéraux, il est essentiel que notre jeunesse puisse se dépasser dans le sport et l'activité physique tout en étant bien conseillée en matière de nutrition et de s'assurer que leur santé soit au coeur des préoccupations des gens qui les entourent. Malheureusement, plusieurs produits et suppléments s'offrent à eux pour des motifs parfois mal ciblés et qui peuvent engendrer des conséquences graves.

Le mandat d'initiative de l'opposition officielle vise donc à ce que les parlementaires puissent être informés de l'encadrement législatif et réglementaire actuel entourant les conseils en matière de nutrition qui sont offerts à nos jeunes athlètes, des défis et des zones de risques qui existent en cette matière et des bonnes pratiques au Québec et à l'international à ce sujet.

« Les histoires d'horreur qui nous proviennent dans les médias sont très préoccupantes. On ne peut pas prendre la question à la légère. Les jeunes sont vulnérables face aux conseils qui leur sont prodigués et, comme législateurs, c'est notre rôle de nous assurer de les protéger. Nous voulons entendre les experts et explorer des pistes de solution pour éviter d'autres situations tristes et dangereuses pour nos jeunes. »

-Enrico Ciccone, porte-parole de l'opposition officielle en matière de sports, loisirs, de plein air et de saines habitudes de vie et député de Marquette

