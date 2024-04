REP Fitness annonce son expansion sur le marché européen avec une approche directe aux consommateurs





DENVER, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- REP, connue pour son équipement de gym innovant et de haute qualité, est ravie d'annoncer son expansion sur le marché européen. Cette initiative stratégique est sur le point de révolutionner la disponibilité des produits de REP pour les gymnases domestiques et commerciaux en Europe.

REP a réussi à établir une présence robuste aux États-Unis et dans d'autres marchés, y compris au Royaume-Uni, grâce à des partenariats avec des distributeurs locaux. La dernière entreprise de la société vise à reproduire son modèle de vente directe au consommateur (DTC), qui a été un facteur important de son succès aux États-Unis.

Pour diriger cette expansion, REP s'associe à deux éminents vétérans de l'industrie européenne du fitness, Fitness Engros du Danemark et Innovex Fitness des Pays-Bas, qui exploitent actuellement des réseaux de distribution performants en Europe. Ce partenariat est prêt à tirer parti des forces de chaque partie pour établir un modèle DTC transparent qui s'aligne sur l'engagement de REP en matière de qualité, d'innovation et de satisfaction des clients.

Ryan McGrotty, co-PDG de REP, a exprimé son enthousiasme pour cette nouvelle entreprise, en déclarant : « Nous sommes ravis de proposer REP à nos clients européens. Notre partenariat avec Fitness Engros et Innovex Fitness nous permettra de maintenir nos normes élevées de service et de qualité des produits. Cette expansion ne se limite pas à accroître notre portée; il s'agit de rendre l'équipement de conditionnement physique de qualité accessible à un plus grand nombre de personnes, leur permettant d'atteindre leurs objectifs de conditionnement physique avec les meilleurs outils possibles. »

Brian Andersen, de Fitness Engros, a fait écho à cela en déclarant : « Joindre nos forces à REP est une étape monumentale dans notre parcours. Nous avons admiré l'engagement de REP en matière de qualité et d'innovation, et nous sommes ravis d'intégrer notre expertise locale à leur réputation appréciée. Ensemble, nous sommes prêts à redéfinir le paysage des équipements de fitness en Europe. »

Cees van Toor d'Innovex Fitness a ajouté : « Ce partenariat témoigne des valeurs et des visions communes de REP et de notre équipe. Nous nous engageons à offrir une expérience client inégalée, et avec les produits innovants de REP et notre connaissance du marché, nous sommes ravis de nous engager dans cette aventure. »

L'expansion européenne témoigne de l'engagement de REP à rendre des équipements de fitness de premier plan accessibles à un public mondial. En mettant l'accent sur la qualité, l'innovation et la satisfaction des clients, REP s'apprête à avoir un impact positif significatif sur les passionnés de l'industrie européenne du fitness, des débutants aux professionnels, des gymnases à domicile aux installations commerciales, tout comme REP le fait aux États-Unis depuis plus d'une décennie.

À PROPOS DE LA CONDITION PHYSIQUE DES REPRÉSENTANTS

REP ingénieurs et vend des équipements de pointe innovants de classe mondiale qui sont vendus dans le monde entier. REP a été fondée au Colorado en 2012 par deux frères ayant une passion commune pour le fitness et est devenue une équipe de plus de 200 personnes, avec une distribution, des bureaux et une fabrication à l'échelle mondiale. Cette passion commune pour la force est ce qui motive l'esprit d'innovation de REP aujourd'hui, où la création d'équipements de fitness de premier plan est primordiale.

Le REP a été coté deux fois sur l'Inc. 5 000 entreprises à la croissance la plus rapide, en 2018 (#450) et en 2021 (#962). Les produits REP figurent souvent parmi les meilleurs choix dans de nombreuses publications sur la condition physique, telles que Men's Health.

