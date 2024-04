Mon Technicien annonce un partenariat avec le Partage Club et l'offre sans frais à ses clients dans le forfait MSP/MSSP





MONTRÉAL, le 11 avril 2024 /CNW/ - Parce que les initiatives innovantes pour un avenir durable sont au coeur de sa mission, Mon Technicien, une entreprise d'infogérance spécialisée en cybersécurité et autres services informatiques aux PME - annonce aujourd'hui un partenariat avec le Partage Club, une application mobile de partage d'objets entre collègues et voisins. L'abonnement à l'application sera offert sans frais dans le forfait MSP/MSSP à tous les clients de Mon Technicien, qui pourront à leur tour l'offrir à leurs employés

« Ce partenariat symbolise notre engagement pour l'environnement et stimule la collaboration, le partage, et la cohésion au sein des équipes pour tous nos clients MSP/MSSP », explique Sylvain Dion, PDG de Mon Technicien.

Des bienfaits à tous les niveaux

En plus de tous les avantages environnementaux qu'elle offre, l'application présente de nombreux bénéfices, notamment en matière de culture d'entreprise en renforçant les liens de confiance entre collègues. Au niveau économique, les bienfaits sont aussi bien tangibles. « Idéal pour faire face aux taux d'inflation grimpants ! » ajoute monsieur Dion avec enthousiasme.

Offert dès maintenant

L'abonnement sans frais au Partage Club est déjà offert parmi les services de Mon Technicien. Les clients auront le choix de gérer leur abonnement de manière autonome, ou encore d'être accompagnés par l'équipe du Partage Club pour expliquer à l'interne les bienfaits du programme à leurs employés.

« Face à l'urgence climatique, nous sommes déterminés à agir et à mettre en place des actions concrètes, ajoute Sylvain Dion en terminant. Nous croyons fermement que le changement passe par les PME et nous avons le désir de faire partie de la solution à travers différentes initiatives dont ce partenariat avec le Partage Club. »

À propos de Mon Technicien

Fondée il y a maintenant 24 ans, Mon Technicien est une firme d'infogérance située à Laval, comptant une cinquantaine d'employés. L'entreprise est le choix de nombreuses PME du Québec pour assurer leur soutien informatique et leur cybersécurité. En plus d'optimiser la productivité et la formation des employés de ses clients, Mon Technicien se démarque comme une référence en tout ce qui a trait à la protection et la pérennité des entreprises en cas de cyberattaque.

