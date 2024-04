Bilan comparatif de l'innovation : Un appel à l'action





OTTAWA, 11 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le retard du Canada en matière d'innovation exige une intervention transformatrice dans plusieurs secteurs de l'économie, selon le plus récent Bilan comparatif de l'innovation du Conference Board du Canada, qui classe le Canada au 15e rang de 20 pays pairs. Dans cette étude, le Canada obtient un « C » au classement général de l'innovation.



« Les résultats de l'étude donnent à réfléchir et confirment une tendance observée par les experts de tout le pays depuis longtemps, affirme Alain Francq, directeur de l'équipe Innovation et Technologie au Conference Board du Canada. Si, comparativement à ses pairs, le Canada jouit de solides programmes d'enseignement supérieur et d'un esprit d'entreprise dynamique, le pays n'arrive pas à traduire ces atouts en une croissance économique fondée sur l'innovation.

Le coût du potentiel économique perdu lié à ces piètres résultats en matière de productivité et de croissance économique par habitant au Canada s'élève à des milliards de dollars. Ces sommes pourraient être investies dans des domaines essentiels comme les soins de santé, l'innovation, le développement du capital humain ou la croissance de l'économie verte.

La baisse chronique des investissements en R-D des entreprises, les faibles taux de détention de propriété intellectuelle et la faible compétitivité industrielle sont parmi les principaux défis à relever au Canada. L'étude souligne également que la peur croissante de l'échec empêche de nombreux Canadiens de mettre à profit leurs idées audacieuses. Le Canada n'est devancé que par la Chine en ce qui concerne la peur de l'échec. Le Canada doit impérativement changer de cap afin de stimuler les investissements en R-D et l'adoption des technologies, et pour créer les conditions qui aideront les individus à créer de nouvelles entreprises et qui faciliteront la tâche aux organisations qui souhaitent lancer de nouveaux produits et services sur les marchés mondiaux.

Bien que ces résultats suscitent de vives inquiétudes quant à la prospérité future du Canada, le pays fait bonne figure à d'autres chapitres. Le Canada se distingue par ses programmes d'enseignement supérieur bien établis, par ses investissements importants dans la recherche postsecondaire et par le fort calibre des diplômés des programmes de STIM. Le Canada se distingue également de ses pairs par son esprit d'entreprise dynamique, et excelle en particulier dans l'entrepreneuriat en phase de démarrage. Le défi consiste à favoriser l'essor de ces entreprises de façon à les rendre concurrentielles sur la scène mondiale.

Les domaines où le Canada affiche des résultats comparables à ses pairs ? la productivité multifactorielle, le capital-risque et la production d'articles scientifiques ? présentent des possibilités stratégiques susceptibles d'améliorer le paysage de l'innovation au Canada.

Le rapport évalue le classement du Canada en matière d'innovation par rapport à 20 pays pairs à l'aide de 21 indicateurs. Ces 21 indicateurs mesurent la capacité d'un pays à générer des connaissances et des talents de haut niveau, à créer de nouvelles entreprises et à stimuler l'activité de R-D., à créer et à exporter de nouveaux produits et services et, enfin, à mesurer les résultats économiques de l'économie de l'innovation.

Le BCI sera un outil de référence utile aux responsables des politiques canadiens au moment d'élaborer des politiques d'innovation. Il servira également de feuille de route au Centre canadien pour l'économie de l'innovation (CCIE), qui approfondira chacun de ces indicateurs, tant aux niveaux national qu'infranationaux, afin de déterminer les causes fondamentales du retard du Canada en matière d'innovation et d'explorer des moyens concrets d'accroître la productivité et la prospérité du Canada par l'innovation.

Personne-ressource pour les médias :

Le Conference Board du Canada

Courriel : [email protected]

Tél. : 613-526-3090, poste 224

À propos du Conference Board du Canada

Le Conference Board du Canada est le principal organisme de recherche indépendant du pays. Depuis 1954, le Conference Board du Canada fournit des recherches qui appuient la prise de décision fondée sur des données probantes afin de résoudre les problèmes les plus difficiles du Canada. Suivez le Conference Board du Canada sur Twitter @ConfBoardofCda.

11 avril 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :