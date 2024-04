/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Les ministres Wilkinson et MacKinnon tiendront un point de presse sur les emplois durables/





OTTAWA, ON, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, le leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, des dirigeants syndicaux et des dirigeants du mouvement environnemental tiendront un point de presse sur le projet de loi C-50 (Loi canadienne sur les emplois durables). Ils seront accompagnés du ministre du Travail et des Aînés, l'honorable Seamus O'Regan Jr., et du député de Timmins-Baie James, Charlie Angus.

Date : Jeudi 11 avril 2024

Heure : 12 h 30 (HE)

Lieu : Chambre des communes du Canada

Foyer de l'édifice de l'Ouest

3938, rue Wellington

Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

11 avril 2024 à 05:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :