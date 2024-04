La campagne mondiale « Quit Like Sweden » sauvera la vie de millions de fumeurs





Les experts internationaux en matière de santé ont rallié aujourd'hui une nouvelle initiative mondiale majeure visant à reproduire le succès de la Suède dans l'éradication du tabagisme en adoptant une approche globale qui pourrait prévenir plusieurs millions de décès prématurés dans le monde.

Quit Like Sweden (QLS), lancé lors d'une conférence à Brasilia réunissant des professionnels de la santé, des politiciens et des responsables politiques, motivera et soutiendra les pays du monde entier pour qu'ils imitent la Suède, qui devrait devenir le premier pays à obtenir le statut officiel de pays « sans tabac » dans le courant de l'année.1

Suely Castro, fondatrice de QLS et militante de la réduction des risques, née au Brésil, a déclaré : « La Suède a accompli cet exploit remarquable en veillant à ce que des alternatives plus sûres au tabagisme soient accessibles, acceptables et abordables. »2

« Un pays où 49 % des hommes fumaient régulièrement a pratiquement éradiqué ce fléau en permettant à ses fumeurs de passer à des produits qui ne posent qu'une fraction des risques, tels que le snus [tabac non fumé] et d'autres options sans fumée comme les vapeurs et les sachets de nicotine. »3

« Les Suédois récoltent le dividende sanitaire avec des taux de cancer et de mortalité bien plus faibles que leurs homologues européens. »4 À présent, Quit Like Sweden amplifiera ce message à l'échelle mondiale, en tirant parti de l'expertise et en favorisant la collaboration entre les parties prenantes pour aider les pays à reproduire l'expérience suédoise. »

Lors du lancement de sa nouvelle plateforme, Mme Castro a été rejointe par d'éminents experts internationaux de la réduction des risques, qui ont dévoilé de nouvelles recherches montrant que le Brésil pourrait sauver 1,36 million de vies d'ici à 2060 en adoptant l'approche suédoise.5

Des recherches antérieures ont montré que trois millions d'Européens de plus vivraient aujourd'hui si d'autres pays avaient mis en oeuvre l'approche globale de la Suède pour aider les fumeurs à arrêter de fumer.

Parallèlement, une étude sur les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) montre que, grâce à l'adoption de politiques suédoises, le Kazakhstan pourrait prévenir 165 000 décès prématurés au cours des quatre prochaines décennies, tandis que l'Afrique du Sud, le Bangladesh et le Pakistan pourraient respectivement sauver 320 000, 920 000 et 1 200 000 vies.6

Le Dr Anders Milton, ancien président de l'Association médicale mondiale et ancien secrétaire général de l'Association médicale suédoise, a déclaré : « La Suède gagne la guerre contre le tabagisme grâce à une approche globale de la lutte antitabac qui complète les mesures de cessation et de prévention traditionnelles avec un élément supplémentaire très important : donner aux fumeurs la possibilité de passer à des alternatives plus sûres. »

« Elle a établi une feuille de route politique qui devrait être considérée comme un cadeau pour la santé publique mondiale et, potentiellement, comme l'une des plus grandes avancées jamais réalisées dans la lutte contre les maladies non transmissibles (MNT). »

« C'est pourquoi QLS est si important. En diffusant le message de l'expérience suédoise dans tous les coins du monde, des millions de décès prématurés ? dont près de 1,4 million ici au Brésil ? pourraient être évités au cours des quatre prochaines décennies. »

Mme Castro, qui vit à Londres, a déclaré que c'est son père, fumeur invétéré qui vit à Bahia, qui l'a incitée à lancer QLS.

« Comme les 22 autres millions de fumeurs du Brésil, mon père a été privé des lignes de vie données aux Suédois en raison des obstacles réglementaires et de la résistance de la société à l'égard des produits de substitution à la nicotine. »

« Quit Like Sweden vise à habiliter les individus ? ici au Brésil et dans le monde entier ? à reprendre leur santé en main. »

-FIN-

Notes aux éditeurs :

Quit Like Sweden est une plateforme dédiée aux personnes qui veulent éradiquer le tabagisme. Le taux de tabagisme en Suède, où autrefois 49 % de la population masculine fumait régulièrement, est sur le point de tomber en dessous de 5 %, le niveau considéré par l'Organisation mondiale de la santé comme officiellement « sans fumée ». Quit Like Sweden vise à encourager d'autres pays à reproduire l'expérience suédoise en utilisant des mesures traditionnelles de cessation et de prévention tout en rendant les alternatives au tabagisme accessibles, acceptables et abordables.

Le lancement officiel de Quit Like Sweden à Brasilia le 10 avril, mettra en vedette d'éminents conférenciers invités pour aborder divers sujets :

Politique publique : le député suédois Jesper Skalberg Karlsson, la sénatrice brésilienne Soraya Thronicke et Federico Fernandez, We Are Innovation.

Désinformation et impact sur les consommateurs : Miguel Okumura, THR Brasil et Alexandro Lucian, DIRETA.

Le potentiel salvateur de l'expérience suédoise pour le Brésil : Dr Delon Human, Dr Anders Milton et Prof. Dr. Erika Magalhaes Suzigan.

Élaboration de politiques de santé publique : Dr Roberto Sussman, Dr Konstantinos Farsalinos, Dr Christopher Russell, David Sweanor, Dr Marewa Glover, Jorge A. Costa e Silva.

