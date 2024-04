Automation Anywhere apporte l'automatisation des processus basée sur les modèles Gemini à des centaines d'entreprises sur Google Cloud pour soutenir la transformation de leurs activités





Automation Anywhere intègre désormais les modèles Gemini de Google Cloud à sa plateforme d'automatisation alimentée par l'IA pour des cas d'utilisation multimodaux puissants, notamment la souscription de prêts, les communications avec les patients des hôpitaux, la lutte contre le blanchiment d'argent et plus encore

LAS VEGAS, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- Automation Anywhere, le leader de l'automatisation basée sur l'IA, a annoncé aujourd'hui un partenariat élargi avec Google Cloud pour tirer parti de la puissance combinée de l'IA générative et de ses propres modèles d'automatisation spécialisés d'IA générative pour donner aux entreprises une solution puissante afin d'optimiser et transformer leurs activités. Automation Anywhere utilise les modèles Gemini de Google Cloud et la plateforme Vertex AI pour lancer de nouvelles solutions personnalisables alimentées par l'IA générative, débloquant rapidement une nouvelle valeur pour les entreprises de divers secteurs. Alors que d'autres fournisseurs d'automatisation exécutent leur logiciel sur site sur une machine virtuelle, Automation Anywhere compte plus de 300 clients d'entreprise exécutant des automatisations de processus avancées de manière native sur Google Cloud, ce qui permet aux clients de mettre l'IA générative en action pour augmenter la productivité des systèmes et des processus et réaliser des économies.

Les modèles d'automatisation de l'IA générative (les premiers du secteur) d'Automation Anywhere ont été développés en plus des principaux grands modèles linguistiques et entraînés avec des métadonnées anonymisées à partir de plus de 150 millions de processus d'automatisation dans des milliers d'applications d'entreprise de premier plan, et devraient redéfinir l'avenir de l'automatisation des processus d'entreprise. Ces modèles ont une compréhension approfondie de la façon dont le travail est effectué dans les applications d'entreprise et donnent aux entreprises la possibilité de développer et d'exécuter automatiquement des processus et des flux de travail complexes dans les applications d'entreprise, d'abord en comprenant la demande de travail via le langage naturel, en convertissant les entrées en langage naturel en étapes, puis en créant dynamiquement de nouveaux flux de travail de processus. Les entreprises ont désormais le pouvoir d'automatiser 40 à 80 % de leurs processus et tâches d'entreprise.

Grâce aux modèles Gemini de Google Cloud et aux capacités avancées de Vertex AI, la plateforme d'Automation Anywhere peut désormais intégrer différents types d'informations, du texte au code, en passant par l'audio, l'image et la vidéo. Cela permet aux employés d'utiliser le langage naturel pour demander des automatisations à travers les systèmes, générer du contenu personnalisé, résumer des documents denses et automatiser des flux de travail sans quitter leur application préférée. En tirant parti des modèles de base Google pré-entraînés pour ingérer de grandes quantités de données, comprendre le contenu, répondre aux questions, produire des résultats et les transformer en commandes, Automation Anywhere peut stimuler l'automatisation à grande échelle, accélérer la transformation au niveau de l'entreprise, stimuler la productivité et libérer un temps précieux aux employés pour qu'ils puissent travailler sur des priorités plus stratégiques.

La plateforme d'Automation Anywhere s'appuie sur des années de travail sur l'IA et peut créer une nouvelle valeur pour les clients en créant des cas d'utilisation d'automatisation multimodale :

? Transformation des processus de souscription : dans le domaine des prêts commerciaux et de l'assurance, l'IA générative peut passer en revue des séquences vidéo, des images et du texte à partir de centaines de pages de documents, en s'appuyant sur l'assistant alimenté par l'IA générative pour examiner, résumer et soumettre les informations nécessaires afin d'accélérer le processus de souscription.

? Simplification des communications avec les patients : l'IA générative peut générer des résumés de sortie après visite en format audio dans la langue maternelle du patient, ce qui aide les médecins et les cliniciens à transmettre des informations vitales sur les soins à leurs patients pour qu'ils comprennent mieux les détails de leur traitement.

? Automatisation de l'extraction des données avec précision : les assistants alimentés par l'IA générative peuvent extraire automatiquement du texte et des images, y compris des codes-barres de vente au détail, examiner les résultats, fournir un support produit et autoriser les retours. Dans le secteur pharmaceutique, l'IA générative valide les données d'image de l'emballage, notamment la taille, les couleurs, le logo, les instructions d'utilisation, les dates d'expiration et plus encore pour garantir les normes de qualité.

? Lutte contre le blanchiment d'argent : la plateforme d'automatisation intelligente d'Automation Anywhere permet également aux organismes de services financiers d'améliorer l'efficacité de leurs programmes de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), en intégrant de manière transparente les résultats du produit AML AI de Google Cloud dans le flux de travail des enquêtes et la génération de rapports d'activités suspectes.

« Notre partenariat avec Google Cloud nous a donné accès à un écosystème de modèles d'apprentissage automatique de pointe, comme MedLM par exemple, une solution pré-construite qui allège la charge de travail des médecins et des professionnels de la santé en automatisant les résumés après-visite, en réduisant le travail manuel et l'épuisement professionnel, a déclaré Adi Kuruganti, Chief Product Officer, Automation Anywhere. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de la façon dont nos solutions conjointes, prêtes à l'emploi et spécifiques à l'industrie permettent aux gens de faire leur meilleur travail, soutenus par une automatisation alimentée par l'IA générative dans une solution sûre et responsable basée sur l'IA. »

« Nous sommes heureux de nous associer à Automation Anywhere pour apporter de nouvelles capacités d'IA générative aux clients, a déclaré Ritika Suri, directrice des partenariats technologiques chez Google Cloud. Avec les modèles Gemini, Automation Anywhere peut améliorer les expériences dans tous les secteurs, ce qui permet aux entreprises de rationaliser et de simplifier de nombreuses tâches fastidieuses. »

Automation Anywhere a été en mesure de mieux soutenir les transformations des processus métier des entreprises et de réduire les charges de travail manuelles jusqu'à 40 %, tout en offrant un retour sur investissement neuf fois plus élevé pour les programmes d'automatisation. La plateforme Automation Success est disponible pour son déploiement via Google Cloud Marketplace.

À propos d'Automation Anywhere

Automation Anywhere est le leader dans l'automatisation des processus alimentée par l'IA qui met l'IA au service des organisations. La plateforme Automation Success de l'entreprise est alimentée par l'IA spécialisée, l'IA générative et offre la découverte de processus, la RPA, l'orchestration de processus de bout en bout, le traitement de documents et l'analyse, avec une approche axée sur la sécurité et la gouvernance. Automation Anywhere permet aux entreprises du monde entier de générer des gains de productivité, de stimuler l'innovation, d'améliorer le service à la clientèle et d'accélérer la croissance de l'entreprise. L'entreprise est guidée par sa vision d'alimenter l'avenir du travail en libérant le potentiel humain grâce à l'automatisation intelligente. Pour en savoir plus, consultez www.automationanywhere.com .

Automation Anywhere est une marque déposée/marque de service d'Automation Anywhere, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/541440/Automation_Anywhere_Logo.jpg

10 avril 2024 à 16:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :