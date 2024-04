The Coca-Cola Company célèbre la réussite au quotidien avec un programme mondial avant les Jeux olympiques et paralympiques de Paris





The Coca-Cola Company, le plus ancien partenaire des Jeux Olympiques, a dévoilé aujourd'hui « Celebrate Everyday Greatness », son thème pour Paris 2024 et sa liste mondiale d'athlètes pour Team Coca-Cola.

Celebrate Everyday Greatness est conçu pour promouvoir les moments de la vie quotidienne, petits et grands, créant une magie qui se transforme en quelque chose de grand. The Coca-Cola Company s'efforce de faire de Paris 2024 les Jeux olympiques et paralympiques les plus spectaculaires de tous les temps en organisant des activités à travers un portefeuille de marques qui impliquent les fans et les athlètes tout en offrant une expérience plus durable.

« Les Jeux olympiques et paralympiques sont une occasion unique pour The Coca-Cola Company et son vaste portefeuille de produits de communiquer avec les fans », déclare Brad Ross, vice-président du marketing et des partenariats mondiaux dans le domaine des sports et du divertissement. « Nous utiliserons cette scène mondiale pour montrer comment la réussite au quotidien peut créer une véritable magie. »

En tant que partenaire mondial des Jeux olympiques et paralympiques et partenaire présentateur du relais de la flamme olympique de Paris 2024, The Coca-Cola Company rafraîchira les athlètes, les officiels et les spectateurs avec son large portefeuille de boissons.

Liste mondiale du Team Coca-Cola Paris 2024

Les Jeux olympiques et paralympiques montrent que la magie opère lorsque le monde s'unit. Le Team Coca-Cola inclut certains des plus grands athlètes du monde dans différents sports, pays et capacités. Ils représentent la dernière génération d'histoires exceptionnelles qui s'inscrivent dans la continuité du partenariat de près d'un siècle entre l'entreprise et les Jeux olympiques.

« La pression de la performance peut être écrasante, surtout lorsque tant de gens comptent sur vous pour donner le meilleur de vous-même, jour après jour », déclare Debinha, star mondiale du football et athlète du Team Coca-Cola. « C'est la troisième fois que je participe aux Jeux olympiques. Cette année, j'ai mis un point d'honneur à faire savoir à ceux qui m'entourent à quel point ils me motivent à donner le meilleur de moi-même, sur le terrain et en dehors, tous les jours. »

La durabilité de The Coca-Cola Company à Paris 2024

L'ambition de The Coca-Cola Company est d'organiser des Jeux olympiques et paralympiques sans déchets. La société proposera des options d'emballage afin de minimiser les déchets et de réduire les émissions de carbone.

Coca-Cola s'efforcera également de collecter et de recycler les bouteilles pour leur donner une nouvelle vie ou pour qu'elles puissent être remplies à nouveau. Cela inclut des fontaines à eau et à boissons avec des options de recharge, des bouteilles en verre consignées et des bouteilles fabriquées à partir de matériaux recyclés. Les produits Coca-Cola seront transportés de manière plus durable lors de la livraison sur le dernier kilomètre. Des véhicules à faible émission de carbone, fonctionnant à l'électricité, au biogaz ou à l'hydrogène, seront utilisés pour livrer les produits sur les sites de compétition et au Village des athlètes.

D'autres activités en ligne et sur le terrain tout au long de Paris 2024, réuniront les consommateurs pour célébrer la magie des Jeux olympiques et paralympiques. Pour plus d'informations sur les activités de The Coca-Cola Company à Paris 2024, rendez-vous sur coca-colacompany.com.

Liste d'athlètes du Team Coca-Cola :

Alberto Abarza (Chili, natation), Ellie Carpenter (Australie, football), Linda Motlhalo (Afrique du Sud, football), Alex Greenwood (Angleterre, football), Emma Twigg (Nouvelle-Zélande, aviron), Katie Bowen (Nouvelle-Zélande, football), Lydia Williams (Australie, football), Alex Morgan (États-Unis, football), Florian Jouanny (France, football), Katie Bowen (Nouvelle-Zélande, football), Florian Jouanny (France, paracyclisme), Mathilde Gros (France, cyclisme sur piste), Alyssa Naehar (États-Unis, football), Harrie Lavreysen (Pays-Bas, cyclisme), Ramesh Budihal (Inde, surf), Athing Mu (États-Unis, athlétisme), Huynh Nhu (Vietnam, football), Sarina Bolden (Philippines, football), CJ Bott (Nouvelle-Zélande, football), Ji So-Yun (Corée du Sud, football), Sean McColl (Canada, escalade), Daniel Smrokowski (États-Unis, basketball), Kadeena Cox (Royaume-Uni, paracyclisme et para-athlétisme), Tyler Wright (Australie, surf), Debinha (Brésil, football), Kadeisha Buchanan (Canada, football), Wu Hai Yan (Chine, football), Dimitrij Ovtcharov (Allemagne, tennis de table)

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

10 avril 2024 à 12:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :