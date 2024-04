Pénurie de travailleurs sylvicoles : la solution est à portée de mains





RIMOUSKI, QC, le 10 avril 2024 /CNW/ - À l'aube de la saison des travaux sylvicoles, le Conseil central du Bas-Saint-Laurent, la Fédération de l'industrie manufacturière et le Syndicat national de la sylviculture, tous affiliés à la CSN, dénoncent la menace qui pèse sur ce secteur névralgique de l'industrie forestière.

Depuis de nombreuses années, le secteur forestier fait face à une difficulté croissante de recrutement et de rétention de travailleurs sylvicoles. Cette problématique menace le maintien des travaux d'aménagement forestier, et ce, partout au Québec. Le mode de rémunération à forfait, qui a pour effet de créer un revenu incertain, constitue l'une des principales causes de ces difficultés. Des partenaires régionaux ont donc mis sur pied un projet pilote pour revoir ce mode de rémunération.

De 2020 à 2023, ce projet a expérimenté une rémunération hybride, c'est-à-dire basée sur un taux horaire et sur la productivité. Le projet a aussi permis aux travailleurs sylvicoles d'avoir droit à certains avantages sociaux largement répandus sur le marché du travail, mais auxquels ils n'avaient pas accès, tels que des congés mobiles?et un REER collectif.

Le rapport d'évaluation du projet a démontré que cette meilleure rémunération a permis de juguler l'érosion du nombre de travailleurs sylvicoles. «?Pendant quatre ans, nous avons enfin réussi à mieux vivre de notre métier, témoigne Serge Desrosiers, président du Syndicat national de la sylviculture. Les travailleurs craignent maintenant de perdre les conditions mises en place par le projet pilote. Selon plusieurs de mes collègues, leur avenir dans le métier dépend du maintien de ces conditions.?»

Malgré les résultats concluants du projet, le gouvernement n'a pas indiqué son intention d'implanter cette solution de manière permanente et à l'ensemble de la province.

Vague de départs

«?La fin de ce nouveau mode de rémunération, jumelé avec l'actuelle pénurie de main-d'oeuvre, aura des conséquences importantes sur toute l'industrie forestière de la région et de l'ensemble du Québec?», insiste Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN).

L'exploitation forestière représente bon an, mal an plus de 2 G$ en recettes pour le Québec. De façon plus globale, l'industrie du bois rapporte près de 7 G$ au PIB. «?Ces résultats sont possibles grâce au travail d'aménagement forestier, ajoute le dirigeant. Pas de travailleurs sylvicoles, pas d'aménagement forestier et pas d'exploitation forestière. C'est aussi simple que ça.?»

«?Pour le Bas-Saint-Laurent, l'industrie forestière représente un secteur névralgique de l'économie, poursuit Pauline Bélanger, présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent-CSN. La majorité des travailleurs forestiers du Québec se retrouvent ici, dans notre région. Nous voulons conserver ces emplois. Nous avons la chance que notre députée de Rimouski soit également ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Nous lui demandons, ainsi qu'à ses collègues députés de la région, d'intervenir de façon urgente afin de mettre en place des normes minimales de rémunération pour tous les travailleurs sylvicoles de la province, normes basées sur le projet pilote du Bas-Saint-Laurent?», termine Mme Bélanger.

